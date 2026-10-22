ESTIAGEM

Moradores da Vila do Jacaré registram milhares de peixes mortos e relatam mau cheiro em meio à redução do nível das águas.

Manaus (AM) – A estiagem que atinge o Amazonas tem provocado impactos ambientais e agravado as dificuldades de moradores do interior. Na comunidade Vila do Jacaré, na zona rural de Manacapuru, a 68 quilômetros de Manaus, milhares de peixes foram encontrados mortos em meio à redução do nível das águas. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram os animais espalhados pela água e pelas margens, causando preocupação entre os moradores.

Além da cena de mortandade, a população relata que o mau cheiro dos peixes mortos passou a fazer parte da rotina da comunidade. Os registros também revelam a tristeza dos habitantes diante dos efeitos da seca sobre o ambiente e os recursos naturais dos quais dependem.

Estiagem agrava problemas nas comunidades

A situação na Vila do Jacaré ocorre em um cenário de seca severa no Amazonas, que afeta rios, lagos e comunidades ribeirinhas. A redução do volume de água compromete os ambientes aquáticos e dificulta a sobrevivência de espécies de peixes, além de prejudicar atividades essenciais para as populações locais.

Os moradores também enfrentam a presença de fumaça na região, o que amplia a preocupação com as condições ambientais. A combinação desses fatores evidencia os desafios enfrentados por quem vive em áreas rurais e depende diretamente dos recursos naturais.

Mais de 100 mil famílias afetadas pela seca

De acordo com boletim divulgado pelo Governo do Amazonas em outubro, 40 dos 62 municípios do estado estavam em situação de emergência, com mais de 101 mil famílias afetadas. Manacapuru está entre os municípios atingidos pela estiagem.

A queda no nível dos rios dificulta o transporte fluvial, compromete o deslocamento de moradores e prejudica o acesso à água e a serviços essenciais. Em comunidades isoladas, esses efeitos podem agravar ainda mais a vulnerabilidade da população.

A mortandade de peixes na Vila do Jacaré reforça a dimensão dos impactos da estiagem sobre os ecossistemas amazônicos. Até que haja uma avaliação técnica, porém, não é possível atribuir exclusivamente à seca a causa da morte dos animais.

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