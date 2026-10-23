ELEIÇÕES 2026

Pesquisa divulgada nesta quinta-feira (22) mostra igualdade entre os dois nomes; levantamento ouviu 2.520 pessoas em todo o país.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) aparecem empatados com 50% dos votos válidos cada um, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (22). O levantamento indica equilíbrio entre os dois nomes na disputa presidencial.

Na comparação com a pesquisa anterior, publicada em 15 de outubro, Flávio Bolsonaro oscilou um ponto percentual para baixo, enquanto Lula registrou variação de um ponto para cima.

O que são votos válidos?

Os votos válidos são aqueles destinados diretamente aos candidatos ou, nas eleições proporcionais, às legendas partidárias. Votos em branco e nulos não entram no cálculo utilizado para definir os vencedores.

Por isso, os percentuais de votos válidos não correspondem necessariamente ao total de eleitores que comparecem às urnas. O cálculo considera apenas os votos contabilizados para os candidatos ou partidos, conforme o tipo de eleição.

Metodologia da pesquisa Datafolha

O Datafolha entrevistou 2.520 pessoas entre os dias 20 e 22 de outubro. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

Contratado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, o levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-09709/2026.

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