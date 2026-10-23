INFRAESTRUTURA

Construção prevê capacidade para 3,5 milhões de passageiros por ano e inclui terminal moderno, áreas comerciais e estrutura adaptada às cheias do Rio Negro.

Manaus (AM) – O novo Porto da Manaus Moderna começou a ganhar forma nesta quinta-feira (22), com a instalação da primeira das 1.400 estacas que vão sustentar o complexo portuário no Centro da capital amazonense. O senador Eduardo Braga (MDB-AM) acompanhou a etapa ao lado do ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca. Com investimento próximo de R$ 1 bilhão, o empreendimento é uma das principais obras de infraestrutura previstas para o Amazonas.

A comitiva também contou com a participação do ministro da Pesca e Aquicultura, Edipo Araújo. Após acompanhar os trabalhos na área portuária, os representantes seguiram para o Estaleiro Juruá, em Iranduba, onde presenciaram o corte da primeira chapa de aço naval destinada à fabricação das estruturas metálicas do projeto.

As duas etapas marcam o avanço da construção, que terá frentes de trabalho tanto no local do futuro terminal quanto na indústria naval. A previsão anunciada durante o acompanhamento das obras é de conclusão em 24 meses.

Eduardo Braga articula investimento para o novo porto

A construção do novo Porto da Manaus Moderna atende a uma antiga demanda da população e integra as prioridades defendidas por Eduardo Braga junto ao governo federal. O senador participou das articulações para garantir os recursos, acompanhou o planejamento e a contratação do empreendimento e trabalhou para incluir o projeto entre as prioridades do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), em parceria com o senador Omar Aziz.

Durante a visita, o ministro Tomé Franca destacou a atuação de Braga na viabilização do investimento.

“Quero fazer um agradecimento muito especial ao senador Eduardo Braga. Uma obra dessa dimensão, de quase R$ 1 bilhão, depende de muitas mãos, mas, sem dúvida, Braga foi quem capitaneou esse processo junto ao presidente Lula. É um investimento que vai transformar não apenas a infraestrutura do porto, mas a vida das pessoas, garantindo mais dignidade, conforto e acessibilidade”, afirmou o ministro.

Segundo Braga, o novo terminal será o maior porto de beira de rio da América do Sul. A proposta é oferecer uma estrutura moderna, segura e adaptada às características do Rio Negro, além de melhorar a conexão entre Manaus e os municípios do interior.

O empreendimento também busca facilitar o abastecimento das cidades amazonenses e ampliar a segurança e a dignidade de passageiros, comerciantes e transportadores que dependem do transporte fluvial.

Como será o novo Porto da Manaus Moderna

O projeto prevê uma área de aproximadamente 38 mil metros quadrados e capacidade para receber 3,5 milhões de passageiros por ano. O complexo contará com terminal de passageiros, áreas destinadas a cargas e encomendas, cais flutuantes, pontes metálicas móveis, estacionamentos e espaços comerciais.

A estrutura também incluirá restaurantes, áreas de convivência, mirante, playground, instalações administrativas e de fiscalização, estação de tratamento de esgoto e subestação elétrica. O estacionamento terá cobertura equipada com placas solares.

As 1.400 estacas vão sustentar uma estrutura elevada, planejada para acompanhar as variações do nível do Rio Negro durante os períodos de cheia e vazante. O projeto prevê ainda instalações para receber embarcações de grande porte, incluindo barcos com mais de 80 metros de comprimento.

Estaleiro Juruá fabricará estruturas navais

No Estaleiro Juruá, em Iranduba, a fabricação das estruturas navais contará com aproximadamente 16 mil toneladas de aço fornecidas pela Usiminas. O material será utilizado na construção de nove módulos de cais, oito pontes metálicas de 50 metros, seis flutuantes intermediários e seis berços de apoio.

O consórcio formado pela Construtora ETAM e pela Juruá Estaleiros e Navegação executa o empreendimento, sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Novo porto prevê UBS e base do Samu

Além da modernização da infraestrutura portuária, Eduardo Braga anunciou a previsão de instalação de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) tipo 5 e de uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no complexo.

A proposta é aproximar os serviços de saúde dos usuários do terminal, especialmente dos moradores do interior que chegam à capital para buscar consultas, exames e tratamentos.

O senador também anunciou a previsão de acesso gratuito ao futuro terminal para passageiros e veículos, com cobrança apenas pelos serviços utilizados, conforme o modelo de operação que será definido.

Obra integra revitalização do Centro de Manaus

A construção do novo Porto da Manaus Moderna integra um projeto mais amplo de revitalização do Centro de Manaus. A iniciativa prevê melhorias na circulação de veículos, reorganização da atividade comercial e integração com a Feira da Banana e a Feira da Manaus Moderna.

Para Braga, o empreendimento representa a concretização de uma reivindicação antiga e um investimento estratégico para o Amazonas. A expectativa é que a nova estrutura fortaleça a economia, melhore a mobilidade fluvial e ofereça melhores condições de atendimento à população da capital e dos municípios do interior.

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