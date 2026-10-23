Eleições 2026

Gratuidade será das 4h às 18h, com 100% da frota operacional; IMMU mobilizará 278 agentes de trânsito e oferecerá transporte porta a porta para eleitores com deficiência.

Os eleitores de Manaus terão transporte público gratuito neste domingo (25), durante o segundo turno das eleições gerais de 2026. A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), liberará a tarifa dos ônibus convencionais e complementares das 4h às 18h. O órgão também realizará uma operação especial de trânsito, das 6h às 23h, para facilitar o deslocamento até os locais de votação.

A gratuidade está prevista na Lei nº 3.708, sancionada pelo prefeito Renato Junior e publicada no Diário Oficial do Município (DOM) em 25 de setembro deste ano. Para utilizar o benefício, os passageiros não precisarão apresentar comprovante de votação ou qualquer justificativa.

Segundo o IMMU, 100% da frota operacional utilizada nos dias úteis estará disponível para atender à demanda, tanto nas linhas convencionais quanto nas complementares.

“O foco do IMMU é garantir a plena mobilidade da população, integrando a gratuidade da frota de ônibus com a fiscalização nas vias de acesso aos grandes colégios eleitorais”, afirmou o diretor-presidente do instituto, Elson Andrade.

Transporte gratuito e horários de votação

A operação terá monitoramento do IMMU para acompanhar a circulação dos ônibus e identificar regiões com maior demanda. O órgão poderá adotar medidas para reforçar o atendimento e reduzir os impactos no trânsito durante o deslocamento dos eleitores.

A votação em Manaus ocorrerá das 7h às 16h, no horário local. Por isso, a orientação é que os eleitores organizem o trajeto com antecedência e verifiquem o local de votação antes de sair de casa.

IMMU mobilizará 278 agentes de trânsito

A operação especial contará com 278 agentes do IMMU, distribuídos em três turnos e 90 postos de serviço. As equipes atuarão nos principais corredores viários e nas proximidades de 82 escolas e locais de votação espalhados pela capital.

Entre as vias que receberão atenção estão as avenidas Noel Nutels, Max Teixeira, Constantino Nery, Djalma Batista, Brasil, Dom Pedro, Pedro Teixeira, Itaúba, Beira-Rio e 7 de Setembro.

Os agentes vão orientar motoristas e pedestres, monitorar a fluidez do trânsito e atender ocorrências que possam comprometer a circulação. Equipes de motociclistas também percorrerão os principais corredores para identificar congestionamentos e repassar informações ao comando da operação.

De acordo com Elson Andrade, o planejamento considera os dados de circulação registrados no primeiro turno para posicionar os agentes nos pontos com maior possibilidade de retenção.

O IMMU também poderá realizar intervenções e alterações no trânsito conforme a necessidade identificada pelas equipes em campo. A recomendação aos motoristas é respeitar a sinalização e evitar estacionamentos irregulares perto dos locais de votação.

A operação terá apoio da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, das Forças Armadas, da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

TransPorta atenderá eleitores com deficiência

Além dos ônibus gratuitos, eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida que fizeram cadastro prévio terão acesso ao serviço TransPorta, que oferece transporte adaptado de casa até o local de votação e retorno à residência.

A operação atenderá 32 eleitores, com 11 veículos disponibilizados pelo IMMU em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM). O serviço funcionará das 6h às 12h, com possibilidade de acompanhante.

A iniciativa integra o programa Seu Voto Importa, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), criado pela Resolução nº 23.753/2026. As solicitações foram feitas por meio de formulário disponibilizado pelo TRE-AM, dentro do prazo de cadastramento.

O TransPorta atende mensalmente cerca de 300 usuários em Manaus, com veículos adaptados e deslocamento porta a porta. A parceria busca garantir que dificuldades de locomoção não impeçam os eleitores de exercer o direito ao voto.

Após o encerramento da votação, às 16h, as equipes de trânsito continuarão trabalhando até as 23h para fiscalizar as vias e atender às necessidades de circulação na capital.

LEIA MAIS:

Datafolha: Lula e Flávio empatam com 50% dos votos válidos