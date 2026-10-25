ELEIÇÕES 2026

Governador citou ações nas áreas de saúde, educação e segurança pública durante votação do segundo turno.

Durante votação do segundo turno das eleições neste domingo (25/10), o governador do Amazonas, Roberto Cidade, reforçou o compromisso com o desenvolvimento do estado durante seu mandato, a manutenção das políticas públicas essenciais e a garantia de um processo de transição democrático e transparente.

“A expectativa é de continuar trabalhando com muita dedicação e responsabilidade. Vou continuar conduzindo o nosso Estado com muito amor e vontade de fazer o que é possível nesse restante de mandato que tenho. De minha parte (a transição) vai ser como eu sempre conduzi a minha vida pública, com muito diálogo, sabedoria, transparência e pensando no povo, no que é melhor para todos”, declarou o governador.

Gestão

Desde que assumiu o Governo do Amazonas em abril de 2026, Roberto Cidade tem pautado sua gestão no fortalecimento da rede pública de saúde e em investimentos estratégicos para a educação e para a segurança pública do estado.

Na área da saúde, o principal destaque tem sido a modernização da rede de atendimento da capital com a entrega de novos equipamentos e a revitalização de unidades de saúde. Para o fortalecimento do interior, o Governo do Amazonas realizou o repasse de R$ 160 milhões provenientes do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento (FTI), destinados diretamente aos 61 municípios do interior para custeio e melhoria dos atendimentos locais de saúde.

Além disso, o governador Roberto Cidade inaugurou o Centro de Atenção Integral Juventude TEA para atender adolescentes e jovens de 12 a 18 anos com Transtorno do Espectro Autista e assinou o edital para a contratação integrada destinada à construção do Centro de Referência de Atendimento para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (CRTEA/AM), em Manaus. A unidade foi projetada para ser uma das maiores estruturas públicas do país voltadas ao atendimento integrado de pessoas com TEA, incluindo crianças, jovens e adultos, além de seus familiares e cuidadores.

Na educação, destacam-se o lançamento do novo concurso público da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, oferecendo 7.862 vagas, com especial atenção para o atendimento no interior e no ensino indígena, além da concessão do reajuste salarial de 4,14% para a categoria e o pagamento do abono do Fundeb aos mais de 24 mil docentes do estado.

O governador Roberto Cidade também direcionou investimentos estratégicos para a segurança pública, com foco no combate ao crime organizado e no reforço do patrulhamento urbano e fluvial. Nesse sentido, foi lançada a Operação Segurança Presente para reforçar o policiamento ostensivo e preventivo e o combate a crimes tanto na capital, quanto no interior.

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