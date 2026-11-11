Educação

Inscrições seguem até 23 de novembro; prova está prevista para 13 de dezembro no Amazonas.

Manaus (AM) – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) abriu inscrições para o Processo Seletivo de Admissão aos Colégios Militares da Polícia Militar (CMPMs) 2027. Ao todo, são oferecidas 270 vagas para estudantes do 5º e 6º anos do Ensino Fundamental e da 1ª série do Ensino Médio, distribuídas em nove unidades de ensino.

As inscrições podem ser feitas até 23 de novembro de 2026, exclusivamente pela internet. O acesso está disponível no link da bio do Instagram do Departamento de Programas e Projetos (DEPA), no perfil @depa_am.pmam, e no site oficial da Polícia Militar.

A prova está prevista para 13 de dezembro de 2026, e o resultado deverá ser divulgado em janeiro de 2027. A taxa de inscrição custa R$ 50, com possibilidade de isenção para candidatos que atendam aos critérios estabelecidos no edital.

Cada candidato poderá concorrer a vagas em apenas uma unidade. Para realizar a inscrição, é necessário apresentar documento oficial de identificação com foto recente e comprovante de CPF. Candidatos que disputarem vagas reservadas a pessoas com deficiência (PcD) também deverão apresentar laudo médico, conforme as exigências do edital.

Distribuição das vagas

Das 270 vagas disponíveis, dez são destinadas ao 5º ano do Ensino Fundamental, 170 ao 6º ano e 90 à 1ª série do Ensino Médio.

Em Manaus, o 1º Colégio Militar da Polícia Militar (CMPM), em Petrópolis, oferece 20 vagas, sendo dez para o 6º ano e dez para o Ensino Médio.

O 2º CMPM, na Cidade Nova, e o 3º CMPM, no Parque São Pedro, disponibilizam 30 vagas cada, com 20 destinadas ao 6º ano e dez à 1ª série do Ensino Médio.

O 4º CMPM, no bairro União da Vitória, conta com 40 vagas: dez para o 5º ano, 20 para o 6º ano e dez para o Ensino Médio.

Já o 5º CMPM, no Parque das Laranjeiras; o 6º CMPM, no Viver Melhor; o 7º CMPM, no Lago Azul; e o 8º CMPM, na Compensa, oferecem 30 vagas cada, distribuídas entre o 6º ano e a 1ª série do Ensino Médio.

Em Manacapuru, a 68 quilômetros de Manaus, o 9º CMPM também disponibiliza 30 vagas, sendo 20 para o 6º ano do Ensino Fundamental e dez para a 1ª série do Ensino Médio.

Pais e responsáveis devem consultar o edital completo nos canais oficiais da PMAM para conferir os critérios de participação e acompanhar possíveis atualizações.

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