Tragédia

Câmeras de segurança registraram o acidente na Avenida das Torres, na madrugada desta sexta-feira (13). Richard Pontes, de 23 anos, morreu preso às ferragens.

Richard Carvalho Pontes, de 23 anos, morreu após perder o controle do carro e atingir uma árvore na Avenida das Torres, em Manaus. O acidente ocorreu por volta das 23h de quinta-feira (12), próximo ao Baratão da Carne. Richard era filho de Ricelli Viana Pontes, secretário de Estado de Produção Rural (Sepror).

Câmeras de segurança registraram a sequência do acidente. Nas imagens, o Audi TT RS azul perde a estabilidade, rodopia na pista e segue em direção à margem da avenida. Em seguida, o veículo desce um barranco e atinge uma árvore.

Segundo o relatório da Polícia Militar, o carro trafegava em velocidade aparentemente incompatível com a via. Durante o trajeto, Richard fez uma manobra brusca para evitar uma colisão com um automóvel e uma motocicleta que seguiam pelo mesmo fluxo. No entanto, perdeu o controle da direção.

O jovem era o único ocupante do Audi e ficou preso às ferragens. Após o acidente, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local. O médico da Unidade de Suporte Avançado (USA 05) constatou a morte.

Na sequência, o Corpo de Bombeiros Militar realizou o desencarceramento e retirou o corpo das ferragens. Enquanto isso, a Polícia Técnico-Científica fez os levantamentos periciais. Depois, uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção.

A Polícia Militar também isolou e sinalizou a área para garantir a segurança durante o atendimento. Por fim, um guincho da Polícia Civil levou o Audi ao pátio da Delegacia de Homicídios.

Richard deixa os pais e uma filha de pouco mais de um ano.