SEGURANÇA PÚBLICA

Futuros agentes terão primeira missão no Centro e atuarão na segurança durante o fim de ano.

A Prefeitura de Manaus iniciou, nesta segunda-feira (9), a formação de 200 novos guardas municipais. Durante a aula inaugural, o prefeito Renato Junior anunciou que a primeira missão dos futuros agentes será reforçar a segurança no Centro da capital, principalmente nas áreas de comércio e grande circulação de pessoas.

Os alunos fazem parte da primeira convocação dos 590 aprovados no concurso público da Guarda Municipal de Manaus, que teve cerca de 33 mil inscritos. A formação será conduzida pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), em parceria com a Escola de Serviço Público Municipal (Espi).

Segundo Renato Junior, a proposta é ampliar a presença dos agentes para garantir mais segurança a moradores, comerciantes, consumidores e turistas que visitam a região central.

O curso seguirá até 15 de janeiro de 2027 e terá 584 horas de atividades, incluindo aulas de direitos humanos, armamento e tiro, primeiros socorros e enfrentamento à violência doméstica. Os 200 alunos foram divididos em quatro turmas de 50 integrantes.

Durante a formação, cada aluno receberá bolsa-auxílio mensal de R$ 1.593,60. A prefeitura também prevê novas convocações: outras 200 vagas em 2027 e 190 em 2028.

“O centro de Manaus vai ser o palco de estreia de cada um dos guardas municipais. Nós queremos que o Centro volte a ser ocupado pelas pessoas de bem, pelos comerciantes e pelos clientes. Que o turista que chega de navio ao porto de Manaus seja avisado pelo guia de que pode descer, porque aqui tem a Guarda Municipal fazendo a segurança”, destacou o prefeito.

Inicialmente, os 200 alunos atuarão no Centro, com posterior ampliação das atividades para as demais zonas da cidade. Quando todas as turmas estiverem formadas, o número de guardas concursados passará de 457 para mais de mil. O efetivo total da corporação, atualmente de 657 agentes, deverá crescer quase 90%.

Conduzido pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), em parceria com a Escola de Serviço Público Municipal (Espi), o curso de formação seguirá até 15 de janeiro de 2027. Os alunos foram divididos em quatro turmas de 50 integrantes e cumprirão 584 horas de aulas, incluindo 100 horas de armamento e tiro.

A formação também contempla direitos humanos, uso diferenciado da força, enfrentamento à violência doméstica, primeiros socorros e atuação comunitária e escolar. Os alunos participarão ainda de estágios supervisionados nas operações Natal e Réveillon. As próximas turmas, com 200 e 190 integrantes, serão formadas em 2027 e 2028.

Benefícios

Durante o curso, cada aluno receberá bolsa-auxílio mensal de R$ 1.593,60, equivalente à metade da remuneração inicial do cargo, conforme previsto na Lei Municipal nº 3.275/2024.

Renato Junior também assumiu o compromisso de iniciar, em 2027, as tratativas para a criação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) da Guarda Municipal. “Eu sei que vocês também querem o PCCS. Olhando nos olhos de vocês, eu assumo esse compromisso. No próximo ano, a gente já começa as tratativas para tornar isso realidade”, afirmou.

O prefeito antecipou ainda o anúncio de novas viaturas nos próximos dias e declarou que acompanha a proposta que permite transformar as guardas municipais em polícias municipais. “No momento em que essa lei entrar em vigor, Manaus vai estar entre os primeiros. Eu vou seguir o rito legal, porque o título de polícia municipal que eu colocar em vocês, ninguém tira mais”, enfatizou.

O secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, sargento Moisés Loiola, explicou que a iniciativa integra o planejamento estratégico da prefeitura para ampliar a presença da Guarda Municipal nas ruas, especialmente nas áreas de maior circulação durante as programações de fim de ano.

“A ideia é pegar os alunos no meio do curso de formação, fazer uma aula prática na rua, levá-los para o Centro na época de Natal e zerar o número de assaltos e furtos nas lojas, nos ônibus e no centro de Manaus. Vamos vir fortes com a Guarda Municipal”, afirmou.

Prefeito acompanhado de secretários municipais e demais gestores durante aula inaugural da GMM

Serviço público

O secretário municipal chefe da Casa Militar, major Renan Libório, destacou a trajetória da corporação, criada em 1949 e vinculada à Semseg desde 2021. Desde o fim de 2022, a Guarda Municipal atua armada e passa por um processo de fortalecimento estrutural para ampliar sua contribuição à segurança da população.

“Os senhores representam a ponta da Prefeitura de Manaus. Serão o elo entre os serviços públicos e o cidadão. O trabalho de vocês é para preservar vidas, para agregar, nunca para gerar distanciamento. O comerciante, a mãe que leva o filho à escola, a pessoa que procura a unidade de saúde, todos vão passar por vocês. Por isso, o lema é treinamento difícil, combate fácil. Sejam muito bem-vindos ao time Gente que Trabalha”, afirmou.

Ao encerrar a solenidade, Renato Junior dirigiu-se às famílias dos novos guardas e relembrou sua trajetória de vida. Aos 13 anos, trabalhava carregando caixas na feira, quando sua família precisou recomeçar.

“As famílias de vocês estão olhando para vocês com os olhos cheios de lágrimas, porque muitas delas depositaram em vocês a esperança no futuro. Vocês já são vitoriosos. Vai ser maravilhoso ser colega de trabalho de vocês nesse time que tem gente que trabalha. E logo, logo, eu quero estar chamando vocês de policiais municipais. Que Deus abençoe a cada um”, concluiu.

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