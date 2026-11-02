Política

O governador eleito do Amazonas, Omar Aziz, recebeu, na manhã desta segunda-feira (2), o embaixador da França no Brasil, Julien Steimer, e o senador francês Olivier Cadic para discutir ações conjuntas em áreas estratégicas, como meio ambiente, ciência, tecnologia e segurança.

Um dos principais temas foi o combate às queimadas. Omar apresentou a proposta de criar brigadas nos 62 municípios amazonenses, com estrutura e equipamentos adequados, incluindo aviões, helicópteros e veículos terrestres.

A reunião também tratou do desenvolvimento da bioeconomia e do investimento em pesquisas sobre os insumos da floresta amazônica. Como exemplo do potencial econômico da biodiversidade, o governador eleito mencionou o óleo de pau-rosa, utilizado como fixador na indústria de perfumes, inclusive franceses.

O intercâmbio científico e ambiental foi apontado como uma oportunidade para aproximar instituições de pesquisa e ampliar o conhecimento sobre os recursos da floresta. O combate à violência contra a mulher e iniciativas nas áreas de tecnologia e inovação também integraram a pauta.

O senador Olivier Cadic demonstrou interesse específico em discutir o enfrentamento ao narcotráfico. Ele integra a comissão dedicada ao tema no Parlamento francês.

Ao final, ficou acertada a criação de um grupo de trabalho para encaminhar as propostas e formalizar as iniciativas discutidas no menor prazo possível.

A reunião contou ainda com a participação da vice-governadora eleita, Alessandra Campelo. Após o encontro, Omar afirmou que pretende fortalecer as relações institucionais com a França e ampliar as oportunidades internacionais para o Amazonas.

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