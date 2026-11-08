Amazonas

Sindicato condiciona paralisação ao pagamento dos salários dos trabalhadores até este sábado (7).

Manaus (AM) – Rodoviários de Manaus ameaçam paralisar entre 50% e 70% da frota de ônibus do transporte coletivo a partir das 0h01 desta segunda-feira (9), caso os salários dos trabalhadores não sejam pagos até este sábado (7). A possibilidade foi anunciada pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus, Givancir Oliveira.

Segundo o dirigente sindical, a categoria decidiu cruzar os braços parcialmente se os pagamentos não forem depositados dentro do prazo. Ele afirmou que os trabalhadores receberam informações de que os salários poderiam atrasar e, por isso, já se preparam para iniciar o movimento.

Givancir explicou que a paralisação deverá respeitar os limites estabelecidos pela legislação de greve. A redução da frota poderá atingir até 70% dos ônibus que circulam na capital.

“Infelizmente, a gente pede desculpa à sociedade. A gente não tinha essa intenção de prejudicar Manaus, mas infelizmente não dá para trabalhar sem receber”, declarou.

Quase 7 mil trabalhadores aguardam pagamento

De acordo com Givancir Oliveira, quase 7 mil profissionais dependem dos salários pagos pelo sistema de transporte coletivo. O sindicalista destacou que os trabalhadores já organizam suas despesas considerando a data prevista para receber.

Ele explicou que o dinheiro é destinado ao pagamento de compromissos básicos, como aluguel, cartão de crédito, pensão alimentícia e compras de alimentação.

“Esse dinheiro já está contadinho, está certinho. A gente aguarda o dia do pagamento para poder quitar esses compromissos”, afirmou.

O presidente do sindicato acrescentou que o atraso compromete o planejamento financeiro das famílias, que dependem dos vencimentos para manter as contas em dia.

Paralisação depende do pagamento

A possível redução da frota poderá atingir milhares de passageiros que utilizam diariamente os ônibus em Manaus. O movimento, no entanto, poderá ser suspenso caso os salários sejam depositados até o prazo estabelecido pela categoria.

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