CELEBRAÇÃO DE 50 ANOS

Plano prevê duas novas unidades produtivas, aumento da capacidade para 2,3 milhões de motocicletas por ano até 2029 e expansão do quadro de funcionários

A Honda anunciou um investimento de R$ 3,3 bilhões na fábrica de motocicletas em Manaus, entre 2026 e 2030, para ampliar a capacidade de produção e criar 2 mil empregos. O anúncio ocorreu nesta quinta-feira (5), durante a cerimônia que marcou os 50 anos de produção da empresa no Brasil.

Para viabilizar a expansão, a companhia prevê construir duas novas unidades produtivas dentro do complexo industrial da capital amazonense. Cada uma terá uma linha própria de montagem de motocicletas. Com isso, a Honda pretende alcançar a capacidade anual de 1,8 milhão de unidades em 2028 e, posteriormente, chegar a 2,3 milhões em 2029.

O novo investimento é adicional aos R$ 1,6 bilhão anunciados pela companhia no ano passado. Além da ampliação das linhas de produção, os recursos serão destinados à instalação de equipamentos de alta tecnologia e à expansão da estrutura logística.

Novas unidades vão atender diferentes segmentos

Segundo o diretor da divisão de Produção, Qualidade e Logística da Moto Honda da Amazônia, Lourival Barros, as duas unidades terão funções complementares. Dessa forma, a empresa pretende ampliar a fabricação de motocicletas de diferentes cilindradas.

“Uma unidade vai abastecer segmentos de altas cilindradas e a outra unidade vai ampliar mais os segmentos de baixas e também de altas cilindradas”, afirmou.

Atualmente, a fábrica de Manaus conta com quatro linhas de montagem distribuídas em duas unidades produtivas. Com a construção das novas estruturas, portanto, a empresa pretende ampliar a capacidade e atender ao crescimento da demanda.

Além das linhas de montagem, o projeto inclui equipamentos de alta tecnologia e ampliação da área logística. Nesse sentido, Barros ressaltou que a estrutura será necessária para acompanhar o aumento da produção.

“Nós estamos avançando para um patamar de 1,8 milhão em 2028 e de 2,3 milhões até 2029. Nós também vamos fazer uma expansão logística para abastecer todo esse processo e conseguirmos produzir com a máxima eficiência”, disse.

Fábrica de Manaus tem importância global

Além de ampliar a produção, o investimento reforça a posição da unidade amazonense na operação mundial da Honda. O presidente e CEO da Honda Motor Co., Toshihiro Mibe, destacou a importância da fábrica para os negócios globais da companhia, especialmente pelos níveis de produtividade, qualidade e eficiência.

“A fábrica de Manaus é uma das unidades centrais da operação global de motocicletas da Honda, destacando-se por seus elevados níveis de produtividade, qualidade e eficiência produtiva”, afirmou Mibe, em declaração divulgada pela empresa.

Na mesma manifestação, o executivo relacionou o novo ciclo de investimentos à continuidade dos negócios no país e ao desenvolvimento das comunidades onde a companhia atua. Além disso, reforçou o compromisso da empresa com a região.

“A Honda continuará investindo no futuro do Brasil, contribuindo para a mobilidade e o desenvolvimento econômico das comunidades locais”, declarou.

Por sua vez, o presidente da Moto Honda da Amazônia, Keisuke Tsuruzono, associou o aporte à confiança no potencial do mercado brasileiro e da região amazônica. Segundo ele, o investimento busca ampliar a capacidade produtiva e fortalecer a competitividade da operação instalada em Manaus.

“Este investimento, voltado à ampliação da capacidade produtiva da fábrica de Manaus e ao fortalecimento de sua competitividade, demonstra nossa confiança inabalável no futuro do Brasil, da região Amazônica e dos negócios da Honda”, afirmou Tsuruzono.

Expansão prevê 2 mil novos empregos

Além do aumento da produção, o projeto prevê a criação de 2 mil postos de trabalho. De acordo com Lourival Barros, as contratações começam em 2026. Assim, a ampliação da fábrica também deve aumentar a oferta de oportunidades na indústria local.

O diretor também destacou a relação da fábrica com a formação profissional de trabalhadores do Amazonas. Natural de Manicoré, no interior do estado, ele contou que começou a carreira na empresa aos 19 anos, em seu primeiro emprego. Atualmente, ocupa o cargo de diretor industrial da unidade.

“Eu vim da cidade de Manicoré, no interior do Amazonas, entrei na Honda com 19 anos, foi meu primeiro emprego e hoje eu sou diretor industrial da fábrica de Manaus”, relatou.

Ao falar sobre as oportunidades geradas pela indústria, Barros afirmou que espera que outros trabalhadores amazonenses tenham uma trajetória semelhante. Para ele, a expansão pode representar novas possibilidades profissionais para a população local.

“A oportunidade que eu tive, outros funcionários de Manaus e do estado do Amazonas também poderão ter a mesma oportunidade”, disse.

Cinco décadas de produção em Manaus

A Honda iniciou a produção de motocicletas no Brasil em 1976. Desde então, a fábrica de Manaus já produziu mais de 33 milhões de unidades e se tornou responsável por toda a fabricação de motocicletas da marca no país.

Atualmente, a unidade produz cerca de 7,2 mil motocicletas por dia e fabrica 20 modelos, com cilindradas entre 110 e 1.100. Além de abastecer o mercado brasileiro, a operação exporta para 19 países, incluindo Estados Unidos, Austrália e México.

A empresa emprega 9,2 mil trabalhadores diretos na fábrica de Manaus e mantém mais de 120 fornecedores diretos. Dessa forma, a operação movimenta também uma ampla cadeia de produção. Com o novo ciclo de investimentos, a Honda pretende ampliar a estrutura industrial e preparar a unidade para atender à demanda dos próximos anos.

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