SAÚDE CORPORATIVA

Com o aumento da circulação de clientes e funcionários no fim do ano, JAN-PRO Manaus destaca a importância da higienização frequente para reduzir riscos de doenças em ambientes comerciais.

A circulação intensa de clientes e funcionários no fim do ano aumenta a necessidade de cuidados com a higiene de empresas, lojas e estabelecimentos comerciais. Nesse período, sem uma rotina adequada de limpeza, superfícies de contato frequente podem acumular sujeira e favorecer a disseminação de microrganismos.

Superfícies de contato exigem atenção redobrada

Maçanetas, corrimãos, balcões, interruptores, recepções e banheiros estão entre os pontos que exigem atenção constante. Por isso, a frequência da higienização precisa acompanhar o movimento de cada ambiente, especialmente nos espaços compartilhados e utilizados por muitas pessoas.

Nesse cenário, a limpeza profissional contribui para a conservação dos espaços e os cuidados com a saúde de funcionários e clientes. A JAN-PRO Manaus, franquia especializada no segmento, trabalha com procedimentos operacionais padronizados para atender às necessidades dos ambientes corporativos.

Segundo Francisco Pimentel, gerente de qualidade da JAN-PRO Manaus, o período de fim de ano exige reforço nos processos de higienização, principalmente nas superfícies de maior contato.

“O período de fim de ano exige uma atenção e cuidado reforçado com a limpeza de ambientes corporativos, principalmente em função do aumento da circulação de pessoas. Por isso, é muito importante que os processos de limpeza sejam reforçados, principalmente a higienização das áreas de maior contato”, afirma.

Planejamento ajuda a manter os ambientes limpos

Além das superfícies de contato, a conservação de banheiros, corredores e áreas compartilhadas também deve fazer parte do planejamento. Da mesma forma, a reposição de materiais de higiene e a frequência dos serviços precisam considerar o fluxo de pessoas e as características de cada estabelecimento.

A franquia mantém procedimentos operacionais padronizados para orientar a execução dos serviços nos ambientes atendidos. “A JAN-PRO mantém procedimentos operacionais padronizados que garantem ambientes limpos e seguros aos seus clientes”, destaca Pimentel.

Com a proximidade das festas e confraternizações, a atenção à limpeza profissional ganha ainda mais importância. Dessa maneira, as empresas podem se preparar para receber um público maior, mantendo os ambientes organizados e os cuidados com a higiene ao longo do período.

Leia mais

Serviços de limpeza profissional reforçam cuidados na higienização de banheiros coletivos