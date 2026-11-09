TRAGÉDIA

Caio Heitor foi atingido por uma motocicleta; mãe foi presa suspeita de abandono de incapaz.

Itacoatiara (AM) – O menino Caio Heitor, de 6 anos, morreu após ser atropelado por uma motocicleta na noite deste domingo (8), na avenida Mário Andreazza, no bairro São Jorge, em Itacoatiara, no interior do Amazonas. A mãe da criança foi presa em flagrante, suspeita de abandono de incapaz.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o menino tentou atravessar a avenida, em frente a um mercado, e foi atingido pela motocicleta. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital José Mendes, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações divulgadas pela imprensa local, a polícia apurou que Caio e os irmãos estavam sozinhos em casa desde a tarde. A mãe estaria ingerindo bebidas alcoólicas com o companheiro quando ocorreu o acidente.

A mulher foi presa sob suspeita de abandono de incapaz. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade do motociclista nem sobre eventuais medidas adotadas contra ele.

O caso segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias do atropelamento e apurar as responsabilidades.

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