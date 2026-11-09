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Cantor sofreu fraturas em vértebras e seguirá em recuperação após colisão em Barueri (SP).

A atriz Thaís Pacholek usou as redes sociais nesta segunda-feira (9) para tranquilizar os fãs sobre o estado de saúde do marido, o cantor Belutti, da dupla com Marcos. O sertanejo sofreu um acidente de carro na madrugada, em Alphaville, Barueri, na Grande São Paulo, e já recebeu alta hospitalar.

Segundo Thaís, o cantor está em casa, mas sofreu fraturas em algumas vértebras e precisará de cuidados durante a recuperação.

A atriz explicou que não estava no veículo no momento do acidente. Belutti retornava de um evento de Fórmula 1 acompanhado de um amigo quando o carro derrapou e atingiu uma mureta de proteção na Alameda Rio Negro.

De acordo com a assessoria do artista, a pista estava molhada e escorregadia por causa da chuva. O veículo perdeu a aderência em uma curva e colidiu. Não houve envolvimento de outros automóveis nem atropelamento de pedestres.

O impacto provocou danos significativos à Porsche. Informações divulgadas pela imprensa apontam que uma das rodas dianteiras se soltou, além de partes do vidro e do teto solar.

Belutti e o amigo foram socorridos e encaminhados ao Hospital Israelita Albert Einstein. O cantor recebeu alta, enquanto o acompanhante permanecia na unidade para realizar exames, segundo relato de Thaís.

“Agora é se cuidar, porque ele teve algumas vértebras quebradas. Agora requer cuidado”, afirmou a atriz.

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