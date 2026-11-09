SAÚDE

Recursos serão destinados à vacinação e à vigilância contra o sarampo na região de fronteira.

Manaus (AM) – O Ministério da Saúde autorizou o repasse de R$ 524 mil para reforçar ações de vacinação e vigilância contra o sarampo em três municípios do Amazonas: Atalaia do Norte, Benjamin Constant e Tabatinga. A portaria foi publicada nesta segunda-feira (9) no Diário Oficial da União (DOU).

O recurso será transferido em parcela única aos fundos municipais de saúde. As prefeituras deverão comprovar a aplicação do dinheiro por meio do Relatório Anual de Gestão.

A medida ocorre após uma mobilização de vacinação realizada no sábado (7) em municípios da tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia. No Amazonas, além das três cidades contempladas pelo repasse, a ação também ocorreu em São Paulo de Olivença.

Casos no Amazonas

Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil confirmou 65 casos importados de sarampo em 2026. Desse total, 21 foram registrados no Amazonas, principalmente em municípios da região de fronteira.

Tabatinga concentrou nove casos, seguida por Benjamin Constant, com seis, Atalaia do Norte, com dois, e São Paulo de Olivença, com quatro.

O país mantém o status de livre da circulação endêmica do sarampo desde 2024. As ações de vacinação e vigilância buscam evitar que o vírus volte a circular de forma contínua no território nacional.

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