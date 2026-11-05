Imunização

Campanha terá vacinação das 7h às 11h e atendimento ampliado em duas unidades até domingo.

Manaus (AM) – Dez unidades de saúde de Manaus estarão abertas neste sábado (7) para o Dia D de vacinação contra o sarampo. A mobilização da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) busca ampliar a cobertura vacinal e impedir que o vírus volte a circular na capital, diante do avanço de casos no interior do Amazonas e em países das Américas.

A preocupação aumentou após a confirmação de 23 casos da doença nos últimos dois meses na região do Alto Solimões, que abrange a área de tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia. Em municípios amazonenses, também foram identificados registros recentes de sarampo.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, afirma que a possibilidade de o vírus chegar a Manaus exige atenção da população. Segundo ela, a vacina é oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e representa a principal forma de prevenção. Até o momento, a capital não registra casos suspeitos ou confirmados.

Quem deve se vacinar

O esquema de imunização varia conforme a idade. Pessoas de um a 29 anos precisam receber duas doses de vacina contra o sarampo. Para adultos de 30 a 59 anos, a recomendação é de uma dose. Trabalhadores da saúde devem ter duas doses, independentemente da idade.

A cobertura da primeira dose entre crianças de até um ano em Manaus chegou a 99%. Já a segunda dose alcançou 83,71% até outubro de 2026, percentual inferior aos 95% recomendados pelo Ministério da Saúde.

As vacinas tríplice viral e tetraviral também estão disponíveis durante todo o ano em mais de 170 salas de vacinação da rede municipal. A Semsa orienta pais e responsáveis a conferir a caderneta das crianças e completar as doses previstas no calendário nacional.

Onde haverá atendimento

Sete unidades funcionarão das 7h às 11h neste sábado. Outras duas terão horário ampliado e também abrirão no domingo (8), das 8h às 17h.

Zona Leste

USF Dr. José Amazonas Palhano – Rua Antônio Matias, São José 1.

USF Maria Leonor Brilhante – Avenida Autaz Mirim, Tancredo Neves.

Zona Norte

USF Carmen Nicolau – Rua Santa Tereza D’Ávila, Lago Azul. Atendimento sábado e domingo, das 8h às 17h.

USF Major PM Sálvio Belota – Rua João de Montefusco, nº 786, Santa Etelvina.

USF Balbina Mestrinho – Rua Major Silvério J. Nery, nº 17, Núcleo 3, Cidade Nova 2.

USF Áugias Gadelha – Rua Maria da Glória Santos, nº 218, Cidade Nova.

Zona Sul

USF Dr. José Rayol dos Santos – Avenida Constantino Nery, conjunto Chapada, Flores.

USF Rosa Pereira de Almeida – Rua Benedito, Morro da Liberdade.

Zona Oeste

USF Deodato de Miranda Leão – Avenida Presidente Dutra, Glória.

USF Leonor de Freitas – Avenida Brasil, Compensa 2. Atendimento sábado e domingo, das 8h às 17h.

Para receber a dose, é necessário apresentar documento de identificação, CPF ou Cartão SUS e, se possível, a caderneta de vacinação.

Casos no interior acendem alerta

Dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP) apontam que, entre 1º de setembro e 3 de novembro, foram identificados casos de sarampo em Atalaia do Norte, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença e Tabatinga. Entre os pacientes há brasileiros e peruanos, incluindo indígenas dos povos Kokama e Mayuruna. Segundo a fundação, 83% dos casos confirmados no estado ocorreram em pessoas não vacinadas.

Manaus teve seu último caso de transmissão local em 2018, durante um surto que gerou mais de sete mil notificações. Depois disso, foram registrados dez casos importados: três em 2019 e sete em 2020.

Sintomas e cuidados

O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa, transmitida pelo ar por meio da respiração, fala, tosse ou espirro. Entre os sintomas estão febre, manchas vermelhas na pele, tosse, coriza e conjuntivite.

Pessoas com febre e manchas pelo corpo, especialmente quando acompanhadas de sintomas respiratórios, devem procurar atendimento médico e informar sobre viagens recentes ou contato com pessoas que apresentaram sinais semelhantes. A orientação é usar máscara no deslocamento, evitar contato com outras pessoas e seguir as recomendações da equipe de saúde.

A doença pode causar complicações, como pneumonia e encefalite, principalmente em crianças pequenas, gestantes e pessoas com imunidade comprometida.

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