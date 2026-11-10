Marigerson Barbosa Carneiro, de 72 anos, morreu após ser atingido por um golpe de faca no pescoço, na Rua Patrolino Bentes, no bairro Novo. Ele chegou a ser socorrido por uma equipe de saúde e levado a um posto médico, mas não resistiu aos ferimentos.
Nas redes sociais, Rony lamentou a morte do pai e afirmou ter recebido a notícia com profunda tristeza. “Meu desejo é estar ao lado dos meus familiares, honrar a memória do meu pai e encontrar forças para seguir em frente”, declarou.
Em nota, o Santos Futebol Clube manifestou solidariedade ao jogador e informou que ele foi liberado para acompanhar os familiares. O clube não estabeleceu prazo para o retorno do atleta e afirmou que ele poderá permanecer com a família pelo tempo necessário.
Suspeita foi presa em flagrante
Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 15h30, após uma denúncia de que uma mulher havia esfaqueado um homem.
Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram a vítima ferida e prenderam em flagrante Selma Soares Cordovil, de 48 anos, apontada como suspeita do crime.
Uma faca de aproximadamente 20 centímetros, que teria sido utilizada no ataque, foi apreendida. A mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.
O caso será investigado pela Polícia Civil.
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