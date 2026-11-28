ARTE URBANA

Painel ocupa a fachada de um hotel no Recife Antigo e celebra os 60 anos de nascimento do criador do Manguebeat.

A Tintas Iquine doou 306 litros de tinta para a criação de um megamural em homenagem ao músico Chico Science, no Recife, em Pernambuco. A obra ocupa a fachada do hotel Motto by Hilton, na Rua da Guia, no Bairro do Recife, e celebra os 60 anos de nascimento do criador do Manguebeat.

O artista Arem desenvolveu o projeto visual, inspirado em uma fotografia assinada por Fred Jordão. Além disso, o painel retrata a ligação do músico com a identidade cultural do Recife Antigo.

A intervenção integra o edital Megamurais – Recife Cidade da Música, promovido pela Prefeitura do Recife, por meio do Gabinete de Inovação Urbana (GIURB).

Iquine forneceu tintas para a obra

Para viabilizar a pintura em grande formato, a empresa doou 306 litros de produtos do seu portfólio, incluindo tintas da linha Super Premium.

Segundo a Iquine, os materiais contribuem para garantir cobertura, resistência e durabilidade ao mural. Dessa forma, a empresa participa da execução de uma obra que leva a memória de Chico Science para um dos espaços históricos da capital pernambucana.

Empresa já apoiou outras homenagens culturais

A participação no projeto também dá continuidade a outras iniciativas da Iquine ligadas à arte urbana em Pernambuco.

De acordo com Leonardo Vasconcelos, diretor comercial e de marketing da empresa, a marca já apoiou a produção dos murais “Meu Maracatu Pesa uma Tonelada”, dedicado à Mestra Joana, e “Nanã de Naná”, em homenagem ao percussionista Naná Vasconcelos.

Para o executivo, apoiar a homenagem a Chico Science representa uma forma de contribuir para a preservação da memória e da identidade cultural pernambucana.

Além disso, a iniciativa busca ampliar o acesso à arte pública. Com isso, a memória da música regional passa a integrar o cotidiano de moradores e visitantes do centro histórico.