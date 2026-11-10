POLÍCIA

Grupo foi à casa do policial após discussão com entregador; Polícia Civil investiga o caso.

Manaus (AM) – Quatro pessoas ficaram feridas por disparos de arma de fogo após um conflito entre um investigador da Polícia Civil e um grupo de motociclistas, na madrugada desta terça-feira (10), em Manacapuru, no interior do Amazonas. O episódio ocorreu em frente à residência do policial, após uma manifestação motivada por uma abordagem a um entregador de aplicativo.

A confusão começou depois que um vídeo da discussão entre o investigador e um motoboy passou a circular nas redes sociais. O episódio aconteceu no Loteamento Bem-Te-Vi, localizado no quilômetro 78 da rodovia AM-070.

Nas imagens, o policial aparece orientando o entregador a reduzir a velocidade dentro do residencial, sob a justificativa de que crianças circulavam pelo local. Durante a discussão, o investigador tenta pegar o celular utilizado pelo motoboy para gravar a abordagem.

Após a repercussão do vídeo, motociclistas se reuniram e foram até a casa do servidor para protestar. No local, parte do grupo arremessou pedras e pedaços de madeira contra o imóvel e tentou derrubar o portão.

Diante da situação, o investigador saiu da residência armado e efetuou vários disparos na direção dos manifestantes. Durante a confusão, quatro pessoas foram atingidas. Os feridos receberam atendimento no Hospital Regional Lázaro Reis.

Policial afirma que agiu para proteger a família

Em manifestação divulgada após o episódio, a família do investigador apresentou outra versão sobre o início do conflito. Segundo o relato, a primeira discussão aconteceu no domingo (8), quando o policial estava com a esposa e os filhos na rua do loteamento, enquanto as crianças brincavam.

A família afirma que o entregador passou de motocicleta em alta velocidade, colocando as crianças em risco. Ao retornar pelo local, o motoboy teria desacelerado para filmar o policial, que se irritou e pegou o celular do trabalhador.

Ainda conforme a nota, cerca de dez minutos depois, o entregador voltou para receber o pagamento de uma pizza. O investigador teria realizado o pagamento e se comprometido a resolver o problema relacionado ao celular danificado. Os dois teriam encerrado a conversa com um aperto de mão.

A família sustenta que, posteriormente, um grupo de motociclistas foi até a residência, efetuou disparos contra o portão e tentou invadir o imóvel. A esposa do policial relatou que levou as crianças para um quarto enquanto o marido pegou a arma e atirou.

Em declaração sobre o caso, o investigador Alciney afirmou que reagiu para proteger os familiares.

“Deram dois disparos e eu resolvi revidar no intuito de defender minha família, defender meus filhos dentro da minha casa. Foi quando resolvi disparar, fiz alguns disparos e cessei a agressão”, declarou.

Polícia Civil vai investigar o caso

Em nota, a Polícia Civil confirmou a ocorrência e informou que o investigador compareceu à delegacia de Manacapuru para registrar um boletim de ocorrência.

A instituição informou que instaurará um inquérito policial para esclarecer as circunstâncias dos disparos, a participação dos envolvidos e a dinâmica do confronto.

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