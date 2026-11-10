Polícia

Capital registrou 128 ocorrências entre janeiro e outubro, contra 239 no mesmo período de 2025.

Manaus (AM) – O número de assaltos a ônibus do transporte público de Manaus caiu 46,4% entre janeiro e outubro de 2026, em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo dados do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), foram registradas 128 ocorrências neste ano, contra 239 em 2025.

O levantamento foi elaborado com base em registros do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram).

De acordo com a Prefeitura de Manaus, a redução está relacionada ao uso de novas tecnologias e ao reforço da fiscalização. Em 15 de outubro, o município e o Sinetram inauguraram um Centro de Controle Operacional (CCO), equipado com câmeras de inteligência artificial para monitorar os ônibus em tempo real e auxiliar as equipes de segurança.

O diretor-presidente do IMMU, Elson Andrade, atribuiu a queda à combinação do monitoramento da frota com o aumento dos pagamentos digitais das passagens.

Segundo ele, a bilhetagem eletrônica reduziu a circulação de dinheiro em espécie nos coletivos, diminuindo o interesse dos criminosos. Atualmente, 84% das tarifas são pagas por meios digitais, como aplicativos, cartões de crédito e débito e dispositivos por aproximação.

Fiscalização nos ônibus

Outra medida é o patrulhamento preventivo realizado pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Guarda Municipal de Manaus, nos terminais e corredores viários. As equipes também fazem abordagens nos coletivos.

Em parceria com as polícias Civil e Militar, o grupamento realiza mais de 260 abordagens a ônibus por mês, segundo a prefeitura. As ações têm como objetivo prevenir crimes e proteger passageiros e trabalhadores do transporte público.

O titular da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), sargento Moisés Loiola de Souza, afirmou que a gestão pretende ampliar a presença da Guarda Municipal e fortalecer as ações de segurança na capital.

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