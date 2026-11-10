Justiça

Réu recebeu pena de 24 anos e seis meses e deverá pagar R$ 70 mil aos cinco filhos da vítima.

Manaus (AM) – Silas José Maria da Silva foi condenado a 24 anos e seis meses de prisão pelo feminicídio de Lisiane Carmo da Silva. O julgamento ocorreu na segunda-feira (9), no Tribunal do Júri, no Fórum de Justiça Ministro Henoch Reis, em Manaus.

A decisão foi proferida pelo Conselho de Sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri, sob a presidência do juiz Leonardo Matarangas. O réu não poderá recorrer em liberdade, pois está preso desde março de 2025.

Além da pena de prisão, Silas foi condenado a pagar R$ 70 mil em indenização aos cinco filhos da vítima, como reparação pelos danos causados pela morte da mãe.

Crime ocorreu na zona Leste de Manaus

Segundo a denúncia do Ministério Público do Amazonas (MPAM), o crime aconteceu na madrugada de 4 de fevereiro de 2024, na rua Curitiba, bairro Gilberto Mestrinho, zona Leste da capital.

De acordo com os autos, Silas estrangulou Lisiane dentro da residência onde moravam. O corpo foi encontrado na manhã seguinte por um dos filhos da mulher, que estava deitado na cama.

Na época, o acusado vivia com a vítima e os cinco filhos dela havia aproximadamente dois meses. Conforme a investigação, na noite do crime, Lisiane saiu à procura do companheiro, que ainda não havia retornado para casa. Depois que as crianças encontraram a mãe morta, perceberam que as roupas de Silas também haviam desaparecido.

Testemunhas relataram durante o processo que o acusado consumia drogas na presença das crianças e mantinha um histórico de agressões físicas contra Lisiane.

Réu admitiu que deixou a residência

Durante o interrogatório, Silas afirmou que encontrou a vítima desacordada, mas decidiu deixar o imóvel para evitar uma possível prisão em flagrante e preservar a própria liberdade.

Na sentença, o magistrado considerou a conduta como demonstração de descaso com a vida da mulher, além de destacar o histórico de violência relatado durante o processo.

O Ministério Público foi representado pelo promotor Thiago de Mello Roberto Freire, com assistência da defensora pública Karla Queiroz d’Oliveira. A defesa do acusado também foi realizada pela Defensoria Pública.

O Conselho de Sentença acolheu a denúncia por homicídio qualificado pelo feminicídio. A decisão ainda cabe recurso.

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