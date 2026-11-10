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Oscar Bisneto venceu o americano Richie Hyer com uma chave de calcanhar durante evento de jiu-jitsu realizado na Virgínia

O amazonense Oscar Bisneto, de 17 anos, precisou de apenas 30 segundos para vencer o americano Richie Hyer em uma luta de jiu-jitsu nos Estados Unidos. O confronto ocorreu durante o F2W BJJ 329, nos dias 7 e 8 de novembro, em Arlington, na Virgínia. Na ocasião, o jovem finalizou o adversário com uma chave de calcanhar.

Além da vitória, Oscar destaca sua preparação técnica no exterior. Atualmente, o atleta mantém uma rotina que combina treinos de jiu-jitsu e wrestling. Com essa integração, ele busca aprimorar as estratégias e ampliar suas possibilidades durante os combates.

De Manaus para os tatames americanos

Antes de seguir carreira nos Estados Unidos, Oscar morava no bairro Santo Antônio, na Zona Oeste de Manaus. No entanto, deixou a capital amazonense em busca de oportunidades nas artes marciais e de espaço no esporte.

Hoje, o jovem integra a equipe APEX Jiu-Jitsu e MMA/Lloyd Irvin. Os professores Shane Jamil e John Brattelli orientam sua preparação e acompanham sua evolução técnica.

Paralelamente aos treinos de jiu-jitsu, o amazonense pratica wrestling com a equipe da The St. James Academy, na Virgínia. Essa combinação permite trabalhar diferentes técnicas de controle e movimentação. Assim, o atleta busca desenvolver um jogo mais completo.

Atleta destaca rotina de preparação

Oscar atribui o resultado no F2W BJJ 329 à rotina intensa de treinamentos. Segundo ele, disciplina, foco e planejamento fazem parte da preparação para as competições.

“Resultado de uma rotina de treinamento árdua, com treinamento intensivo e incansável, o dia-a-dia tem sido com muito foco e planejamento, justamente para a gente alcançar esse resultados, nos Estados Unidos o jiu-jitsu brasileiro é muito respeitado e a gente precisa sempre representar nossas origens na melhor forma”, afirmou Oscar Bisneto.