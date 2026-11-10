Infraestrutura

Obra recebe investimento de R$ 17,3 milhões e terá capacidade para mais de 10 mil atendimentos mensais.

Manaus (AM) – A construção da Fundação Municipal do Transtorno do Espectro Autista (FMTEA), conhecida como “Cidade do Autista”, alcançou 30% de execução. O prefeito Renato Junior vistoriou as obras nesta terça-feira (10), no bairro Lírio do Vale, zona Oeste de Manaus, e anunciou a previsão de entrega para o segundo semestre de 2027.

A obra avançou com o início da concretagem da primeira laje do prédio principal. Com mais de 240 metros de comprimento, a estrutura utiliza mais de 270 metros cúbicos de concreto.

Com área total de 4.002,94 metros quadrados, a unidade vai reunir serviços de saúde, educação, assistência social e esporte. O projeto prevê salas de atendimento especializado, terapias multidisciplinares, fisioterapia, odontologia, robótica, atividades artísticas, quadra poliesportiva coberta, piscina terapêutica, parque sensorial e playground.

A expectativa da prefeitura é ampliar a capacidade de atendimento para mais de 10 mil procedimentos mensais. Atualmente, o Espaço de Atendimento Multidisciplinar ao Autista Amigo Ruy (Eamaar), criado em 2012, realiza aproximadamente 3 mil atendimentos por mês a crianças de um a 14 anos.

A nova estrutura também deverá ampliar a assistência para jovens, adultos e familiares de pessoas com transtorno do espectro autista (TEA).

DML

Frentes de trabalho

Além da concretagem da laje, as equipes trabalham nas fundações de outras estruturas, incluindo o parque sensorial. A piscina já foi escavada, e o material retirado foi reaproveitado no aterro do prédio principal. A construção também prevê uma quadra coberta.

Segundo a prefeitura, o projeto recebe investimento de aproximadamente R$ 17,3 milhões. A obra já concluiu a instalação de 111 estacas de fundação, a concretagem de 62 pilares e o aterro do prédio principal.

Atualmente, os serviços incluem a construção do muro de limite do terreno, a implantação da drenagem do prédio principal e a instalação da subestação de energia. A lei que criou a FMTEA foi sancionada pelo prefeito em junho deste ano.

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