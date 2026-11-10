Polícia

Investigado de 38 anos foi preso no bairro São José Operário após a polícia encontrar arquivos suspeitos em equipamentos eletrônicos.

Manaus (AM) – Um homem de 38 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (10) suspeito de armazenar e comercializar conteúdo de abuso sexual infantil pela internet. A prisão ocorreu durante uma operação da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), no bairro São José Operário, zona Leste de Manaus.

De acordo com a delegada Deborah Barreiros, a investigação começou após uma denúncia encaminhada pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH). A equipe policial realizou diligências e levantamentos técnicos que levaram à solicitação de um mandado de busca e apreensão.

Durante a ação, os policiais apreenderam um celular, um cartão de memória e um computador. Na análise preliminar do computador, os investigadores identificaram arquivos com imagens e vídeos aparentemente relacionados ao abuso sexual de crianças e adolescentes.

Segundo a delegada, o suspeito afirmou que consumia o material quando estava sob efeito de entorpecentes e também utilizava plataformas digitais para comercializar os arquivos.

Procedimentos

Após a prisão, o homem foi encaminhado à unidade policial e deverá passar por audiência de custódia. Ele permanece à disposição da Justiça.

Os equipamentos apreendidos serão enviados à perícia criminal para exames técnicos. A investigação também busca identificar possíveis envolvidos.

LEIA MAIS

VÍDEO: Tio é preso por estuprar e engravidar a própria sobrinha no interior do Amazonas