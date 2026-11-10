Polícia

Suspeito é investigado por violência sexual contra a adolescente quando ela tinha 13 anos; vítima engravidou após o abuso.

Manaus (AM) – Um homem de 50 anos foi preso na segunda-feira (9) suspeito de estuprar e engravidar a própria sobrinha, no município de Careiro da Várzea, a 25 quilômetros de Manaus. Segundo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), o crime ocorreu há aproximadamente dez anos, quando a vítima tinha 13 anos.

A prisão foi realizada por policiais da 35ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), no quilômetro 18 da rodovia BR-319, durante o cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão domiciliar.

De acordo com o delegado David Jordão, o investigado morava na casa da família da adolescente e teria cometido o abuso sexual quando a mãe da vítima e a própria esposa dele estavam ausentes. Após a violência, a adolescente engravidou.

Ainda conforme o delegado, o homem passou a ameaçar a vítima e os familiares com uma arma de fogo. Por medo, eles deixaram Careiro da Várzea e se mudaram para Manaus.

Cerca de dez anos depois, quando já tinha 23 anos, a mulher decidiu denunciar o caso após o investigado procurá-la pelas redes sociais e tentar se aproximar da criança.

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam uma espingarda calibre 20, com dez munições e numeração raspada, além de um celular e um notebook. A Polícia Civil também vai investigar se os dispositivos armazenam material relacionado à pornografia infantil.

O homem responderá por estupro de vulnerável e permanecerá à disposição da Justiça.

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