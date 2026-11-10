Acidente

Barco sofreu uma colisão próximo ao porto e precisou da ajuda de outras embarcações para retornar à margem.

Manacapuru (AM) – Uma embarcação colidiu contra pedras em frente ao Porto de Manacapuru, a 68 quilômetros de Manaus, e começou a afundar. O acidente chamou a atenção de pessoas que acompanhavam a movimentação na região portuária.

Vídeos registrados por testemunhas mostram o momento em que o barco começa a perder sustentação na água. Com a ajuda de outras embarcações, a tripulação conseguiu conduzi-lo lentamente de volta à margem.

O porto fica às margens do rio Solimões, próximo à foz do rio Manacapuru. A região enfrenta os efeitos da estiagem, período em que a redução do nível dos rios deixa pedras e bancos de areia expostos, aumentando os riscos para a navegação.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre as causas da colisão, a quantidade de pessoas que estavam a bordo ou possíveis feridos.

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