Ajuda

Recém-nascida recebeu os primeiros socorros de policiais e foi encaminhada ao SPA Danilo Corrêa.

Manaus (AM) – Policiais militares salvaram uma bebê de apenas 21 dias de um engasgo, na noite desta terça-feira (10), no Ponto de Resposta Comunitário e Vigilância (PRCV), localizado no Sumaúma Park Shopping, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações, a equipe realizava policiamento no local quando foi abordada pela mãe da criança, Gerlaynne Nascimento Miranda Viola, de 36 anos, que pediu ajuda em desespero.

Os policiais iniciaram os primeiros socorros e aplicaram a manobra de Heimlich. Após o procedimento, a recém-nascida apresentou melhora e voltou a respirar.

Em seguida, os militares levaram a bebê ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Danilo Corrêa, localizado em frente ao shopping, onde ela recebeu atendimento médico especializado.

A criança permaneceu sob acompanhamento da equipe de saúde e dos pais.

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