Articulação

Governador eleito reuniu a bancada federal em Brasília e defendeu investimentos para enfrentar a fila do Sisreg e ampliar a rede hospitalar.

O senador Omar Aziz reuniu-se com integrantes da bancada federal do Amazonas no fim da tarde desta terça-feira (10), em Brasília, para articular a destinação de emendas parlamentares ao orçamento da União. Governador eleito ainda no exercício do mandato de senador, Omar coordena a bancada amazonense no Congresso Nacional há dez anos e defendeu a união de esforços para ampliar os investimentos em áreas consideradas prioritárias para a próxima gestão.

Entre os principais pontos discutidos estão recursos para saúde, segurança pública, infraestrutura e iluminação. Omar conversou com deputados e senadores sobre a possibilidade de destinação de emendas individuais, de bancada e de comissão, com atenção especial à saúde, diante da extensa fila de pacientes que aguardam atendimento pelo Sistema Nacional de Regulação (Sisreg).

O governador eleito afirmou que a redução da fila será uma das prioridades do início do mandato e que já mantém conversas com hospitais e clínicas particulares para buscar alternativas de atendimento assim que assumir o governo.

“Foi um compromisso que nós assumimos. Já estamos conversando com hospitais particulares e clínicas particulares para que possamos tomar providências assim que assumirmos”, declarou.

Omar também informou que tem uma reunião agendada com o presidente Lula na próxima semana. A intenção é apresentar um diagnóstico da situação do Amazonas e discutir medidas para enfrentar os problemas identificados durante o processo de transição.

Recursos para hospitais, escolas e maternidades

Na reunião com a bancada, Omar pediu apoio dos parlamentares para viabilizar recursos destinados à recuperação de escolas e à construção de novas unidades de saúde. Entre os projetos anunciados estão oito hospitais no interior do Estado, além de estruturas de atendimento na capital, como Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), policlínicas, um Hospital do Idoso e três maternidades.

O governador eleito também pretende incluir a construção de hospitais no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal. Para Omar, a articulação com os parlamentares é fundamental para garantir recursos diante dos desafios que a próxima administração deverá enfrentar.

“É uma oportunidade que tenho ainda aqui no Senado para que a gente possa colocar o maior número de emendas para o Estado”, afirmou.

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