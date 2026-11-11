Apresentação

Primeira suplente do governador eleito ficará com a cadeira até janeiro de 2031, quando termina o mandato conquistado pela chapa em 2022.

Manaus (AM) – Cheila Moreira (PT), primeira suplente do senador e governador eleito do Amazonas, Omar Aziz (PSD), foi apresentada aos parlamentares no plenário do Senado Federal na terça-feira (10), em Brasília. Ela assumirá a cadeira quando Aziz deixar o Congresso Nacional para comandar o Governo do Amazonas, em janeiro de 2027.

Ex-vereadora de Itacoatiara, Cheila ocupará a vaga durante os quatro anos restantes do mandato conquistado por Omar nas eleições de 2022. O período termina em 31 de janeiro de 2031, conforme o registro oficial do Senado Federal.

A apresentação foi um primeiro movimento de transição na representação amazonense, mas não significa que a posse já ocorreu. A substituição será formalizada após a saída de Aziz do Senado para assumir o Executivo estadual.

Durante a sessão, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), cumprimentou a futura parlamentar e deu boas-vindas à suplente. A presença de Cheila também foi registrada durante a reunião da bancada federal do Amazonas, que discutiu a destinação de emendas ao orçamento da União.

as redes sociais, Cheila Moreira comentou a agenda em Brasília e destacou a participação em reuniões no Senado ao lado de Omar Aziz. Segundo ela, os encontros tiveram como objetivo acompanhar pautas de interesse do Amazonas e fortalecer a articulação institucional em favor do Estado.

“Ao lado do governador eleito Omar Aziz, participei de reuniões no Senado Federal e acompanhei pautas de interesse do Amazonas em uma agenda de alinhamento e articulação institucional”, escreveu.

Mudança na bancada

Com a chegada de Cheila, a cadeira atualmente ocupada pelo PSD passará a ser representada pelo PT no Senado. A mudança decorre da composição da chapa eleita em 2022, quando a petista concorreu como primeira suplente de Omar Aziz.

O segundo suplente é o ex-senador João Pedro Gonçalves, também filiado ao PT. Com Cheila assumindo o mandato, ele passará a ocupar a primeira posição na suplência.

Trajetória política

Professora e pedagoga, Cheila Moreira construiu sua carreira política em Itacoatiara, onde exerceu três mandatos como vereadora. Ela integrou a chapa de Omar Aziz nas eleições de 2022 e agora se prepara para representar o Amazonas no Congresso Nacional.

Omar Aziz foi eleito governador do Amazonas no segundo turno das eleições de 2026, em 25 de outubro, com 61,42% dos votos válidos. Com a saída do Senado para assumir o governo estadual, abrirá espaço para a primeira suplente completar o mandato até 2031.

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