Amazonas

Passageira de motocicleta por aplicativo morreu no local; condutor ficou ferido na colisão.

Manaus (AM) – Uma mulher identificada como Dayze Alessandra morreu em um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão na manhã desta quarta-feira (11), na avenida Professor Nilton Lins, próximo ao supermercado Nova Era, no bairro Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo informações, a vítima estava na garupa de uma motocicleta quando ocorreu a colisão com o caminhão. Com o impacto, Dayze morreu ainda no local. O motociclista, que seria esposo da vítima, ficou ferido e foi encaminhado para uma unidade de saúde da cidade.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender a ocorrência. Equipes policiais também estiveram na avenida, e o Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades. A ocorrência provocou lentidão no trânsito da região, e os motoristas precisaram redobrar a atenção ao passar pelo trecho.

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