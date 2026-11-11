Bebê gigante

Recém-nascida mede 54 centímetros, apresentou dificuldades respiratórias e segue internada.

Itacoatiara (AM) – Uma bebê nasceu com 6,2 quilos e 54 centímetros no Hospital Regional José Mendes, em Itacoatiara, no interior do Amazonas. O peso, muito acima da média de aproximadamente 3,2 quilos para meninas recém-nascidas, surpreendeu os pais e a equipe médica. Isa da Silva Vieira nasceu na segunda-feira (9) e permanece internada sob cuidados especiais.

A mãe, a artesã Angela da Silva, mora na Vila de Lindóia, zona rural do município. Ela deu entrada no hospital no domingo (8), após apresentar pressão alta e contrações. Com 38 semanas de gestação, passou por uma ultrassonografia que identificou o tamanho da bebê.

Segundo o pediatra John Elton, a equipe avaliou que não havia condições para um parto normal e encaminhou a gestante para uma cesariana. Durante o procedimento, os profissionais enfrentaram dificuldades para retirar a recém-nascida devido ao tamanho.

Angela contou que não esperava que a filha nascesse tão grande. A família havia comprado roupas para um bebê de tamanho convencional e agora precisa adquirir peças maiores.

“Para mim, pensei que ela tinha nascido com uns três ou quatro quilos. Mas, depois que soube que tinha passado de seis quilos, fiquei surpresa. Que grandona!”, relatou a mãe.

O pai, o pedreiro Luís Vieira, também falou sobre a surpresa com o tamanho da filha. “A gente planejou comprar as roupinhas pequenininhas, para o tamanho normal. Aí ela nasceu grande e tem que comprar roupa maior”, contou.

Bebê recebe cuidados especiais

Após o nascimento, Isa passou por avaliação pediátrica e um procedimento de cateterismo umbilical. A recém-nascida apresentou hipoglicemia, caracterizada pela redução do nível de açúcar no sangue, além de dificuldades respiratórias.

De acordo com o pediatra, a bebê está estável e recebe acompanhamento em uma incubadora. O médico relacionou o peso elevado à diabetes gestacional desenvolvida pela mãe e destacou a importância do pré-natal durante toda a gravidez.

A mãe e a filha continuam internadas, com previsão de alta em aproximadamente uma semana.

Família pede ajuda com roupas

A família pede doações de roupas adequadas para uma bebê de aproximadamente 6 quilos e de fórmula infantil. Segundo as informações repassadas, a mãe ainda não está produzindo leite.

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