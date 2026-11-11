Serviços

Ações incluem manutenção, troca de postes e podas em Manaus e municípios do interior do estado.

Entre 2 e 8 de novembro, equipes da Âmbar Energia executaram mais de 1,3 mil serviços de manutenção, correção e ampliação da rede elétrica no Amazonas. Foram cerca de 364 atendimentos em Manaus e 966 no interior do estado, com foco na segurança e na melhoria da infraestrutura.

A maior parte do trabalho foi de manutenção corretiva, com 870 intervenções para reparar falhas e pontos danificados da rede. Também foram realizados 378 serviços de manutenção preventiva e 82 obras de expansão e melhoria, que ampliam e fortalecem a rede para levar energia a novas áreas.

No mesmo período, foram instalados ou substituídos 49 postes, realizadas 358 podas programadas de vegetação e limpeza de 1,1 km de faixas de servidão, que são as áreas ao redor e abaixo da rede elétrica.

As ações fazem parte do trabalho contínuo da Âmbar Energia em campo para manter a rede mais segura, preparada e confiável, garantindo energia de qualidade aos clientes.

LEIA MAIS:

Âmbar Energia mobiliza 870 profissionais para o Enem no Amazonas