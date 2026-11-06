Amazonas

Operação terá 262 equipes na capital e no interior nos dias 8 e 15 de novembro.

A Âmbar Energia vai mobilizar 870 profissionais para reforçar o sistema elétrico do Amazonas nos dois domingos de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, em 8 e 15 de novembro. O plano de contingência abrange a capital e o interior e tem como objetivo reduzir o risco de interrupções não programadas e agilizar o restabelecimento da energia nos locais de prova.

Em Manaus, serão 150 profissionais em 48 equipes, entre elas equipes de linha viva, que trabalham com a rede energizada, sem necessidade de desligamento, além de equipes de poda e de apoio com lanchas. Nove equipes adicionais ficarão em bases estratégicas das 8h30 às 18h30 (horário local). Outras equipes de plantão estarão próximas aos locais de prova, como as instituições de ensino Nilton Lins, Uninorte e Estácio do Amazonas. No interior, serão 720 profissionais em 214 equipes.

Profissionais da distribuidora vão monitorar o sistema elétrico em tempo real no Centro de Operação da Distribuição (COD), na capital, e nas bases operacionais do interior. A empresa também terá um representante no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) para agilizar a resposta às ocorrências.

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