Assassinato

Vítima apresentava sinais de agressão e foi localizada na avenida Itaúba, na zona Leste.

Manaus (AM) – Um homem, com idade estimada entre 25 e 30 anos, foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira (11), na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. Segundo relatos de moradores à Polícia Militar, a vítima teria sido jogada de uma caminhonete branca e apresentava sinais de agressão física.

Policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender à ocorrência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local, mas a equipe constatou que o homem já estava morto.

A vítima tinha pele parda e cabelos enrolados. No momento em que foi encontrada, vestia uma bermuda verde, azul e vermelha e uma camisa com o número 12.

A Polícia Civil do Amazonas deve investigar o caso para esclarecer as circunstâncias da morte e identificar a vítima e os responsáveis pelo crime.

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