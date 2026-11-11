Saúde

Unidade móvel tem capacidade para realizar mais de 3 mil consultas e exames por mês e seguirá para Novo Airão no dia 16 de novembro.

Manaus (AM) – A segunda Carreta do Coração foi inaugurada nesta quarta-feira (11/11), em Manaus, pelo governador Roberto Cidade. A unidade móvel tem capacidade para realizar mais de 3 mil consultas e exames por mês e vai ampliar a oferta de atendimento cardiológico na rede estadual de saúde. O equipamento é o segundo entregue pela atual gestão em apenas um mês.

A primeira unidade começou a funcionar em outubro e atende no Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, na zona oeste de Manaus, onde permanecerá até 27 de novembro.

A nova carreta oferece consultas com cardiologistas e exames de eletrocardiograma (ECG), ecocardiograma convencional e teste ergométrico. A equipe conta com sete profissionais, entre médicos cardiologistas, enfermeiros e técnicos.

Os atendimentos começaram nesta quarta-feira, no estacionamento do Centro de Convenções Vasco Vasques, das 8h às 12h e das 13h às 17h. A unidade ficará no local somente neste dia. A partir de 16 de novembro, seguirá para Novo Airão, a 115 quilômetros de Manaus, onde atenderá até o dia 27.

Durante a inauguração, Roberto Cidade destacou que as unidades móveis devem ampliar o acesso aos serviços especializados na capital e no interior.

“As primeiras Carretas do Coração da história do Brasil estão aqui no estado do Amazonas. É algo inédito que vai levar mais dignidade, proporcionar tratamento para as pessoas que estão tanto nas áreas mais distantes aqui de Manaus, quanto aos municípios mais distantes do interior”, afirmou.

O secretário de Estado de Saúde, Luís Alberto Saraiva, ressaltou que a estrutura também permitirá a realização de exames para identificar doenças cardiovasculares. Segundo ele, o diagnóstico precoce e o acesso ao cardiologista são importantes para reduzir as mortes causadas por problemas cardíacos no Amazonas.

Agendamento

Os atendimentos nas Carretas do Coração ocorrem por meio do Sistema Nacional de Regulação (Sisreg). Pacientes com encaminhamento para cardiologia devem inserir o pedido no Núcleo Interno de Regulação da unidade de saúde onde receberam atendimento.

A Regulação Estadual informará a data e o local da consulta por mensagem via WhatsApp. Por isso, os usuários precisam manter os dados cadastrais e os contatos atualizados.

Para realizar o atendimento, é necessário apresentar documento oficial de identificação, Cartão Nacional de Saúde (CNS), comprovante de agendamento e encaminhamento médico para cardiologia. Também é recomendado levar exames anteriores e documentos relacionados ao acompanhamento médico.

A paciente Lucineide Ferreira, de 44 anos, destacou a agilidade do atendimento e a importância da unidade móvel para ampliar o acesso aos serviços.

“Fui bem atendida, o atendimento não demorou, foi tranquilo e eu acho super importante, é um ganho para saúde. Imagino que muitos pacientes vão ser beneficiados com esse atendimento”, declarou.

Carreta da Saúde

Além da Carreta do Coração, a população também terá acesso a exames de imagem na Carreta da Saúde. A unidade oferece mamografia e ultrassonografias de abdômen total, abdômen superior, tireoide, aparelho urinário, próstata por via abdominal, transvaginal e pélvica.

Nesta quarta-feira, os atendimentos ocorrem no estacionamento do Centro de Convenções Vasco Vasques, das 8h às 12h e das 13h às 17h. A partir de 16 de novembro, a carreta seguirá para Novo Airão, onde permanecerá até 27 de novembro.

Os exames de ultrassonografia são destinados a pacientes adultos que passaram por atendimento em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e possuem encaminhamento pelo Sisreg.

Já a mamografia está disponível para mulheres com 40 anos ou mais, sem necessidade de encaminhamento médico, ampliando o acesso ao rastreamento do câncer de mama.

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