Manaus (AM) – A Caravana de Natal da Solar Coca-Cola começou a percorrer as estradas brasileiras e terá passagem por seis cidades do Amazonas entre os dias 11 e 21 de novembro. Com caminhões iluminados e a presença do Papai Noel e da Mamãe Noel, a programação inclui Manaus, Rio Preto da Eva, Manacapuru, Iranduba e Parintins, que estreia na rota deste ano.
Com o tema “Vamos curtir o Natal juntos!”, a ação integra a campanha natalina da empresa. A frota conta com três caminhões decorados, que passarão por praças, supermercados, shoppings e outros pontos de circulação das cidades.
Segundo Natasha Castro, gerente de Conexão e Experiências da Solar Coca-Cola, a iniciativa busca reunir famílias e criar momentos de confraternização durante o período natalino.
Neste ano, quatro caravanas simultâneas percorrerão mais de 60 municípios das regiões Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste. A previsão é que os caminhões percorram mais de 17 mil quilômetros ao longo de dois meses.
Confira a programação no Amazonas
11 de novembro – Manaus
- Saída: às 17h30, na fábrica da Solar Coca-Cola.
- Paradas: supermercado Coema, Baratão da Carne, supermercado Nova Era, Vitória Supermercados e DB Atacado e Varejo, no Coroado.
- Ponto final: fábrica da Solar Coca-Cola.
12 de novembro – Rio Preto da Eva
- Saída: às 18h, no Instituto Adventista Agroindustrial.
- Paradas: CRF Conveniência, Balneário Municipal, Mirante Pastor Severo Câmara e Duka Atacarejo.
- Ponto final: Centro de Eventos de Rio Preto da Eva.
13 de novembro – Manaus
- Saída: às 17h30, na fábrica da Solar Coca-Cola.
- Paradas: Assaí Atacadista, Atacadão, Hiper DB, no Sumaúma Park Shopping, e Parque Gigantes da Floresta.
- Ponto final: fábrica da Solar Coca-Cola.
14 de novembro – Manacapuru e Iranduba
- Saída: às 17h30, no Balneário do Miriti.
- Paradas: supermercado Barateiro, supermercado Bastos e Rodoviária de Manacapuru.
- Ponto final: Praça de Iranduba.
15 de novembro – Manaus
- Saída: às 17h30, na fábrica da Solar Coca-Cola.
- Paradas: supermercado Nova Era, na Alvorada, e Orla da Ponta Negra.
- Ponto final: fábrica da Solar Coca-Cola.
21 de novembro – Parintins
- Saída: às 18h, no Centro de Distribuição da Solar Coca-Cola.
- Paradas: supermercado Expresso Brasileiro, Bumbódromo, supermercado Triunfante, supermercado Baranda e Mercado Municipal Leopoldo Neves.
- Ponto final: Centro de Distribuição da Solar Coca-Cola.
Os horários informados correspondem à saída das caravanas. O tempo de chegada a cada parada pode variar conforme o percurso.
As rotas completas também estão disponíveis no Instagram da empresa, no perfil @solarcoca-cola.
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