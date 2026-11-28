LUTO NA COMUNICAÇÃO

Publicitário construiu carreira em emissoras locais, comandou a Funtec e recebeu homenagens do Legislativo amazonense.

O publicitário e jornalista Oswaldo Jodas Lopes Filho, ex-presidente da Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas (Funtec), morreu neste sábado (28), aos 72 anos, em sua residência, em São Paulo (SP). O Sistema de Comunicação Encontro das Águas confirmou a morte e anunciou homenagens ao profissional durante a programação deste sábado.

Oswaldo Lopes construiu carreira na comunicação amazonense

Natural de Mirassol, no interior de São Paulo, Oswaldo nasceu em 2 de março de 1954. Ainda no início da carreira, em 1972, começou a trabalhar na região Norte, em Roraima, onde atuou na construção civil.

Anos depois, entre 1981 e 1982, chegou a Manaus e iniciou sua trajetória na publicidade. Na capital amazonense, passou pelas emissoras TV A Crítica e TV Rio Negro. Além da atuação na televisão, também trabalhou como radialista e apresentador.

Ao longo dos anos, ampliou sua participação no setor de comunicação. Nesse período, exerceu a função de diretor de relações institucionais do Jornal do Commercio e também se tornou proprietário do portal Amazon Play TV Digital.

Ex-presidente comandou a TV Cultura

A participação de Oswaldo na comunicação pública ganhou destaque nos anos 1990. Na época, o então governador Gilberto Mestrinho o convidou para assumir a presidência da TV Cultura, atual Sistema de Comunicação Encontro das Águas.

Posteriormente, em 2019, Oswaldo voltou à direção da Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas. À frente da instituição, atuou no fortalecimento da comunicação pública estadual.

Sua passagem pela presidência representou, conforme destacou a Funtec, um capítulo importante para a história da instituição.

Comunicador recebeu homenagens do Legislativo

Além da atuação profissional, Oswaldo também recebeu reconhecimento de instituições públicas do Amazonas.

Em 2023, a Câmara Municipal de Manaus aprovou a concessão do Diploma de Cidadão de Manaus ao comunicador. No mesmo ano, a Assembleia Legislativa do Amazonas concedeu a ele a Medalha Ruy Araújo.

As homenagens reconheceram sua trajetória e contribuição à sociedade amazonense. Dessa forma, seu trabalho na comunicação também ganhou destaque no Legislativo estadual e municipal.

Sistema Encontro das Águas presta homenagem

Em nota, o Sistema de Comunicação Encontro das Águas lamentou a morte e ressaltou a dedicação do ex-presidente ao fortalecimento da comunicação pública no Amazonas.

Além disso, a direção, os servidores e os colaboradores da Funtec manifestaram solidariedade aos familiares, amigos e colegas.

Por fim, Como forma de homenagear sua trajetória, a instituição anunciou uma programação especial neste sábado, com tributos à memória do publicitário e comunicador.