Acidente

Acidente ocorreu entre os quilômetros 32 e 33 da rodovia, nas proximidades do bairro Lago Azul. Outras três pessoas ficaram feridas e foram levadas ao hospital.

Manaus (AM) – Antônio Lima de Silva, de 40 anos, morreu após o táxi em que estava capotar e pegar fogo na manhã desta quinta-feira (12), na rodovia AM-010, na Zona Norte de Manaus. Outras três pessoas ficaram feridas no acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o acidente ocorreu entre os quilômetros 32 e 33 da rodovia, nas proximidades do bairro Lago Azul. A corporação recebeu o chamado por volta das 5h.

Ao chegar ao local, os bombeiros encontraram o veículo capotado e em chamas. Antônio ficou preso sob o carro. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte dele ainda no local.

Além de Antônio, estavam no táxi o motorista, de 34 anos, e outros dois passageiros. As três pessoas feridas receberam atendimento do Samu, com apoio da equipe de resgate dos bombeiros.

Em seguida, as equipes encaminharam as vítimas ao Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. Até a última atualização, não havia informações sobre o estado de saúde dos sobreviventes.

Investigação policial

De acordo com a Polícia Militar, quando os agentes chegaram ao local, os bombeiros já haviam controlado o incêndio. Os sobreviventes recebiam os primeiros atendimentos médicos.

A equipe policial isolou a área para os trabalhos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo de Antônio. Os familiares receberam orientação para registrar a ocorrência em uma delegacia. As circunstâncias e as causas do acidente serão investigadas.

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