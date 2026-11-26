INVESTIGAÇÃO POLICIAL

Atacante foi preso no CT do Vasco, no Rio; Justiça também decretou a prisão de outro jogador por suspeita de tentativa de interferência em investigação no Espírito Santo.

O atacante David Corrêa da Fonseca, conhecido como DVD, jogador do Vasco da Gama, foi preso na manhã desta quinta-feira (26), no centro de treinamento do clube, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A Justiça do Espírito Santo decretou a prisão preventiva do atleta no âmbito da Operação A Tropa, que investiga suspeitas de organização criminosa, tráfico de drogas e armas e lavagem de dinheiro.

Além de David, a Justiça também determinou a prisão preventiva do jogador Hayner William Monjardim Cordeiro, ex-lateral do Vila Nova, de Goiás. Os dois são suspeitos de tentar interferir nas investigações por meio de ofertas de dinheiro a testemunhas.

Segundo informações da decisão judicial, novos elementos reunidos pela Polícia Civil apontam que os jogadores teriam tentado convencer testemunhas a mudar depoimentos ou deixar de fazer acusações contra integrantes do grupo investigado.

No caso de David, conversas extraídas do celular do atleta indicariam que ele reconheceu ter oferecido dinheiro a uma das testemunhas. Já em diálogos envolvendo Hayner, a investigação identificou uma possível sugestão de contratar terceiros para roubar o telefone de uma pessoa ligada ao caso.

Diante desses elementos, a juíza considerou que as medidas cautelares impostas anteriormente não eram suficientes para impedir novas tentativas de intimidação e interferência na produção de provas. Por isso, determinou a prisão preventiva dos dois jogadores.

Investigação começou após tentativa de homicídio

A Operação A Tropa começou em 31 de agosto, sob responsabilidade da Polícia Civil do Espírito Santo. A investigação teve origem em uma tentativa de homicídio registrada em março de 2024, no bairro Novo Porto Canoa, em Serra (ES).

Durante as apurações, os investigadores encontraram conversas entre David e pessoas apontadas pela polícia como integrantes de uma organização criminosa. Além disso, a polícia identificou mensagens sobre possíveis negociações de veículos, armas e drogas.

O atacante já respondia por suspeita de financiar o tráfico de drogas e integrar organização criminosa. Em outubro, a Justiça determinou que ele entregasse o passaporte, proibiu sua saída do Brasil sem autorização judicial e restringiu o contato com testemunhas e outros investigados.

Na ocasião, um advogado entregou o documento na 14ª Delegacia de Polícia (Leblon), no Rio de Janeiro.

David negou anteriormente envolvimento com o tráfico de drogas e armas. Com a nova decisão, ele também passa a responder pela suspeita de embaraçar uma investigação envolvendo organização criminosa.

As investigações continuam, e as acusações ainda serão analisadas pela Justiça.