JUSTIÇA

Saída será permitida apenas em 29 de novembro, durante cantata em escola de Paulínia, no interior de São Paulo.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou Débora Rodrigues dos Santos, conhecida como Débora do Batom, a sair temporariamente de casa para acompanhar a apresentação de Natal do filho. A cantata está marcada para o dia 29 de novembro, em uma escola de Paulínia, no interior de São Paulo.

A autorização foi concedida apesar de Débora cumprir prisão domiciliar. Na decisão, Moraes estabeleceu que a liberação será válida exclusivamente no dia do evento e não altera as demais medidas cautelares impostas à condenada.

“Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia da realização do evento, em 29/11/2026, o que não dispensa a ré do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas”, escreveu o ministro.

Condenação

Débora foi condenada a 14 anos de prisão por participação nos atos de 8 de janeiro de 2023 e por pichar a frase “Perdeu, mané” na estátua A Justiça, localizada em frente à sede do Supremo Tribunal Federal, utilizando um batom.

Desde março de 2025, ela cumpre prisão domiciliar por ser mãe de filhos menores de idade. A condenada é monitorada por tornozeleira eletrônica e está proibida de utilizar redes sociais e manter contato com outros investigados.

A decisão de Moraes determina que as demais restrições continuem em vigor. O descumprimento das medidas cautelares pode resultar no retorno de Débora ao sistema prisional.

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