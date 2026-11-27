NOVO GOVERNO

Atual presidente do Conselho de Administração do Bradesco aceitou convite nesta quinta-feira (26) e assumirá a pasta em 2027.

O banqueiro Luiz Carlos Trabuco Cappi, de 75 anos, aceitou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para comandar o Ministério da Fazenda a partir de 2027. O Palácio do Planalto confirmou a escolha em nota divulgada nesta quinta-feira (26), após uma reunião entre os dois no Palácio da Alvorada.

Além de Lula e Trabuco, participaram do encontro o atual ministro da Fazenda, Dario Durigan, e o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.

Atualmente, Trabuco preside o Conselho de Administração do Bradesco e mantém uma relação próxima com o presidente no meio empresarial. Nesse contexto, sua escolha ocorre em meio às discussões sobre responsabilidade fiscal, juros e os rumos da política econômica do próximo governo.

A decisão também repercutiu no mercado financeiro. Na quinta-feira, o Ibovespa subiu 6,07%, enquanto o dólar comercial recuou 1,25%, chegando a R$ 5,744.

Com a escolha, Lula aproxima do comando da política econômica um executivo com mais de cinco décadas de experiência no sistema financeiro.

Relação com Lula

A aproximação entre Lula e Trabuco começou há anos. Atualmente, o banqueiro integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, conhecido como Conselhão. O colegiado reúne representantes do governo, empresários e integrantes da sociedade civil para discutir políticas públicas.

Além disso, Trabuco já havia recebido um convite para assumir o Ministério da Fazenda em 2014, durante o segundo governo de Dilma Rousseff (PT). Na ocasião, porém, recusou a proposta e indicou Joaquim Levy, então executivo do Bradesco, para ocupar o cargo.

Agora, mais de uma década depois, o banqueiro aceitou o convite e passou a integrar a equipe do próximo mandato de Lula.

Posição fiscal

Em entrevistas recentes, Trabuco demonstrou preocupação com a situação fiscal brasileira. Apesar disso, afirmou que o cenário não representa um problema de vida ou morte.

Na ocasião, o executivo defendeu o respeito ao tripé macroeconômico, formado pelo câmbio flutuante, pelas metas de inflação e pela responsabilidade fiscal.

Além disso, destacou a importância de conciliar crescimento econômico, controle da inflação e sustentabilidade da dívida pública.

Para Trabuco, o ajuste das contas públicas não deve ser tratado como um objetivo isolado. Segundo ele, o país também precisa considerar a necessidade de crescimento econômico e redução das desigualdades.

Carreira no Bradesco

Natural de Marília, no interior de São Paulo, Luiz Carlos Trabuco é formado em Filosofia pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) e tem pós-graduação em Sociopsicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP).

Ele começou a trabalhar no Bradesco aos 17 anos, como escriturário. Desde então, construiu uma carreira de mais de cinco décadas na instituição.

Ao longo desse período, ocupou cargos estratégicos, como diretor de Marketing, presidente da Bradesco Vida e Previdência e presidente da Bradesco Seguros.

Em 2009, assumiu a presidência executiva (CEO) do banco. Exerceu a função até 2018, quando passou a comandar o Conselho de Administração.

Durante sua trajetória, também participou de operações importantes para o banco, como a aquisição do HSBC Brasil, em 2015.

Atuação em entidades empresariais

Além da carreira no Bradesco, Trabuco presidiu entidades representativas do setor financeiro, entre elas a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e a Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF).

Mais recentemente, neste mês, assumiu a presidência do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo (MBC). A organização reúne representantes dos setores público e privado para discutir iniciativas voltadas à melhoria da competitividade brasileira.