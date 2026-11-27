OFERTAS EM MANAUS

Mais de 100 lojas participam da campanha; horário estendido vale nesta sexta (27) e sábado (28), com funcionamento até as 23h.

A Black Friday do Shopping Grande Circular, na Zona Leste de Manaus, reúne descontos de até 70% em mais de 100 lojas. Para ampliar o período de compras, o empreendimento terá horário especial nesta sexta-feira (27) e no sábado (28), quando funcionará das 10h às 23h.

A campanha começou no dia 20 e segue até segunda-feira (30). Durante esse período, os consumidores encontram ofertas em diferentes segmentos, como roupas, calçados, eletrônicos, eletrodomésticos, produtos de beleza, perfumaria e acessórios.

Além disso, o shopping utiliza o perfil oficial no Instagram para divulgar novidades e promoções das lojas participantes.

“A Black Friday é uma oportunidade para os clientes encontrarem condições especiais em diferentes segmentos. Nosso objetivo é facilitar o acesso às ofertas e apresentar as opções disponíveis no shopping, para que cada pessoa possa aproveitar a campanha de acordo com suas necessidades”, afirma Júlio Kitzinger, coordenador de marketing do Shopping Grande Circular.

Compras podem valer um carro 0 km e brindes na hora

Além dos descontos da Black Friday, o shopping mantém uma campanha de fim de ano que permite aos clientes concorrer a um carro 0 km.

Para participar, o consumidor deve acumular R$ 300 em compras nas lojas participantes. A cada valor alcançado, recebe um cupom para concorrer ao veículo.

Em seguida, o cliente deve apresentar as notas fiscais no balcão de atendimento, localizado no piso L2, em frente à loja Montreal. Depois de preencher o cupom e depositá-lo na urna, também pode girar a roleta de prêmios e ganhar brindes na hora.

A ação ocorre em parceria com a Via Laser.

Shopping funciona até 23h nesta sexta e sábado

O horário estendido será válido nesta sexta-feira (27) e no sábado (28), das 10h às 23h. Nos demais dias, o shopping mantém o funcionamento habitual.

Enquanto isso, a campanha de Black Friday termina na segunda-feira (30). Já a promoção de fim de ano, que oferece cupons para concorrer ao carro, continua até 31 de dezembro.

Por fim, os consumidores podem consultar as ofertas e condições diretamente nas lojas participantes. O perfil oficial do Shopping Grande Circular no Instagram também divulga informações sobre as promoções.

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