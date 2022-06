Duplas de vôlei de praia buscam pódio no Circuito Brasileiro Sub-17

Manaus (AM) – Quatro atletas do vôlei de praia viajaram para competir no Circuito Brasileiro Sub-17, que acontece em Vila Velha (ES), na Arena Praia da Costa, a partir de ontem, segunda-feira (27).

Ao todo, o Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), concedeu passagens aéreas para a dupla composta por Maurício da Cunha e Marcelo Chagas, e para a dupla feminina, Yasmin Cordeiro e Sophia Campos.

“Entendemos que incentivar atletas já nas categorias de base é de suma importância para que o alto rendimento seja atingido e medalhas para o Amazonas conquistadas. É missão do governo Wilson Lima que os nossos esforços, para elevar o patamar do esporte amazonense, sejam potencializados em várias modalidades”, disse Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

O circuito Sub-17 é organizado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e acontece até a próxima quarta-feira (29).

A competição busca formar novos talentos para o vôlei nacional. Técnico da dupla masculina e feminina amazonense, Ângelo Nascimento agradeceu o apoio do Governo do Amazonas em fomentar a ida dos atletas até o Espírito Santo.

“Queremos agradecer o apoio dado em passagens aéreas para que possamos representar o nosso estado, em nome do governador Wilson Lima, e se Deus quiser vamos fazer uma grande apresentação, pois temos duplas que são verdadeiros craques”, disse Ângelo Nascimento.

Sobre os desafios para encarar a competição, Maurício da Cunha explicou.

“A gente sabe que é um trabalho duro, uma responsabilidade grande e estou treinando muito com a minha dupla. Tanto no masculino como no feminino, todos estão se esforçando muito e dando o sangue para representar bem o Amazonas”, concluiu o atleta que faz dupla com Marcelo Chagas.

Sophia Campos também falou sobre as expectativas e os objetivos para trazer um bom resultado na bagagem.

“A rotina de treinos é pesada, mas nos preparamos bem e estamos com uma expectativa alta para fazer uma boa campanha e buscar conquistar as melhores posições”, afirmou Sophia.

*Com informações da Agência Amazonas

