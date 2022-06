Atleta amazonense viaja para competição nacional de futevôlei

Manaus (AM) – A atleta Pamella Regin embarcou, nesta terça-feira (14), rumo à Brasília, onde vai representar o Amazonas no Circuito Praia do Cerrado 2022 de Futevôlei, que acontece nos dias 15 a 19 de julho, na capital federal. A amazonense teve o apoio do Governo do Amazonas e recebeu passagens por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

O Circuito Praia do Cerrado é uma das competições de futevôlei mais importantes da temporada no centro-oeste e contará com atletas de todas as regiões dos estados brasileiros.

Para a atleta Pamella Neves, disputar uma competição após a pandemia é desafiador. “Eu já disputei outras vezes essa mesma competição, mas após a pandemia, eu tive que superar o sobrepeso, o tempo sem treinar e jogar. Hoje me sinto muito mais preparada do que 2 anos atrás, coloquei na minha cabeça que era isso que eu queria e me preparei a longo prazo”, comentou Pamella.

Buscando se destacar na competição, o atleta falou sobre suas expectativas e agradeceu o apoio recebido. “Estou treinando há 8 meses, fazendo todo o trabalho necessário para essa competição, me sinto bem preparada. Agradeço o Governo do Amazonas e a Federação de Futevôlei Amazonense por todo apoio e suporte oferecido”, afirmou.

“É uma oportunidade ótima para que representantes do estado elevem o nome do futevôlei amazonense. O governo Wilson Lima investe com as passagens para que os atletas possam mostrar seu potencial e evoluam dentro da modalidade”, disse Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

