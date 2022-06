Marina Sena faz show em Manaus e ingressos já estão à venda

Os fãs da cantora poderão adquirir os ingressos promocionais com preço exclusivo no valor de R$ 85 (meia-entrada)

Manaus (AM)- A cantora Marina Sena se apresentará pela primeira vez em Manaus no dia 19 de agosto, no palco do Pódium da Arena da Amazônia. A MIB Eventos, empresa organizadora do show, vai disponibilizar ingressos promocionais para frontstage, no valor de R$ 85 (meia-entrada), a partir do dia 27 de junho.

De acordo com a CEO da MIB Eventos, Mayara Brilhante, os fãs da cantora poderão adquirir os ingressos promocionais com preço exclusivo para os 100 primeiros compradores.

“São apenas 100 ingressos promocionais para o frontstage, onde os fãs vão poder conferir de perto toda a performance que garantiu à Marina Sena o título de Artista Revelação de 2021 no Prêmio Multishow. Ela é única e muito talentosa”, destacou.

Além do diferencial de promover a venda de um lote de ingressos promocionais, antes do lançamento do primeiro lote, a MIB Eventos traz um show que une diversão, bom som e solidariedade.

“A partir do primeiro lote, nós vamos vender os ingressos de pista, frontstage e a entrada solidária. A entrada solidária tem preço mais acessível que a inteira e, ao adquirir o ingresso do tipo, a pessoa pode ajudar o povo amazonense por meio da ação SOS Cheia – que é promovida pelos Parceiros Brilhantes, um projeto social sério e engajado com as causas sociais”.

Para adquirir o ingresso com o valor mais acessível, a pessoa deverá doar um pacote de absorvente menstrual no dia do show. Toda arrecadação vai compor os kits de higiene pessoal que serão entregue às mulheres ribeirinhas do interior do Amazonas.

Venda dos ingressos

Após o lote promocional, o primeiro lote de ingressos para pista e frontstage começa a ser vendido no dia 30 de junho. O valor da pista será R$ 75 (meia-entrada), a entrada solidária R$ 95 e a inteira R$ 150. Já o front stage será R$ 95 (meia entrada), R$ 115 (Entrada Solidária) e R$ 190 (inteira).

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.baladapp.com.br ou ainda nas lojas da Oba Ingressos no Millenium Shoppig e Manauara Shopping.

Parceiros Brilhantes

O Parceiros Brilhantes é um projeto social único e inovador fundado em dezembro de 2019. O objetivo principal é oferecer oportunidades àqueles que precisam de apenas uma oportunidade para transformar suas vidas.

O projeto trabalha em causas dentro de Direitos Humanos, Meio Ambiente e Situação de Emergência. Todo o dinheiro recebido de doações é voltado somente para atender as ações do projeto. Os custos fixos são mantidos por mantenedores, empresários e pessoas físicas parceiros da nossa causa. Mais infos em www.parceirosbrilhantes.com.br

Marina Sena

Sucesso de público e crítica, Marina Sena é uma grande sensação da nova música brasileira, sendo vencedora de dois dos maiores prêmios nacionais de arte e música: Prêmio Multishow 2021 como “Artista Revelação” e “Artista Revelação de 2021”, pela Associação Paulista de Críticos de Artes – APCA.

Em Manaus, ela irá trazer o show de “De Primeira”, seu álbum solo de estreia. Nele, fizeram sucesso, principalmente, músicas como “Por Supuesto”, “Ombrim” e “Me Toca”. Ademais, “Foi Match”, “Voltei pra Mim” e “Cabelo”.

