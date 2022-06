Com início da vazante, Rio Negro pode descer mais de 10cm por dia, afirma especialista

É importante ressaltar que a enchente não finaliza com a inundação, pois Manaus ainda está no nível de inundação severa

Manaus (AM) – O Rio Negro já está no fim da enchente, informou o Serviço Geológico do Brasil (SGB) nesta segunda-feira (27). De acordo com Luna Gripp, pesquisadora do órgão, a descida do rio pode atingir mais de 10cm por dia. Vale lembrar que a cheia deste ano é considerada a quarta maior da história de Manaus, desde 1903.

Na semana passada, o Rio Negro atingiu a cota de 29,75m – considerado acima do nível de inundação severa para Manaus. O rio se estabilizou e vem apresentando uma redução do seu nível ao longo dos dias.

A pesquisadora do Serviço Geológico do Brasil (SGB), Luna Gripp, disse que é muito improvável que o rio volte a subir, mas se acontecer, não irá afetar significativamente na magnitude da vazante.

“Considerando esse tempo de deslocamento desse processo, a gente esperava que, para o final de junho, o processo de enchente se encerrasse. Então, temos a clareza de afirmar que estamos no princípio do processo de vazante em Manaus e região”, disse Luna.

É importante ressaltar que a enchente não finaliza com a inundação, pois Manaus ainda está no nível de inundação severa, com 75cm acima dos 29m. Gripp afirmou que o rio está descendo lentamente, e assim se manterá pelas próximas semanas.

Retirada das estruturas

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), ainda não há previsão para a retirada das pontes instaladas nas ruas do Centro da capital. O órgão informou que as áreas ainda estão inundadas e o objetivo das pontes é facilitar a circulação de pedestres.

“Assim que não houver mais espelho d’água nós iniciaremos a retirada das pontes de alumínio. As de madeira, a própria população retira e reutiliza. Inclusive, esse é o cunho social da madeira: deixar para os moradores do entorno para que eles possam reutilizar da melhor forma para a comunidade”, afirmou a Prefeitura de Manaus, Defesa Civil.

Nos municípios do interior do Estado, o nível do rio também já se estabilizou. É o caso de Manacapuru, Itacoatiara, Parintins e Careiro. Esse nível apresentou uma redução desde o início do mês de junho, quando o SGB começou a analisar o processo de vazante nas áreas mais altas (cabeceiras de água) do nível d’água.

