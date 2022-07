Murilo Huff desabafa após ser acusado de não participar da vida de Léo

Murilo divide a guarda do filho com Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, e com quem o garoto já estava acostumado a ficar

O cantor sertanejo Murilo Hufff se irritou após ser acusado de não cuidar do pequeno Léo, seu filho de 2 anos, fruto do relacionamento com Marília Mendonça.

A acusação foi feita por uma internauta no Twitter, após o artista pedir para que os fãs enviassem uma foto utilizando um presente dado por ele a alguns seguidores.

“Vão cuidar do Léo. Moço nem participa [da vida] do menino. Deus me livre”, escreveu o perfil.

Irritado, Murilo rebateu o comentário: “Vai cuidar você da sua vida, velha maluca”.

Murilo divide a guarda do filho com Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, e com quem o garoto já estava acostumado a ficar.

Em entrevista no início do ano, o sertanejo contou que a relação dele com a mãe de Marília melhorou após se darem conta de que precisavam ter o mesmo objetivo, dar o melhor para Léo.

“Ele passa a maior parte do tempo com ela porque ele mora lá, só que ele vai três a quatro vezes por semana pra minha casa, passa a tarde, dorme alguns dias. Tem uma relação muito boa com os meus pais também”, explicou.

