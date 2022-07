Studio 5 volta a ser ponto de vacinação contra Covid-19 a partir desta sexta-feira (1º)

O local vai funcionar nesta sexta-feira (1º) das 10h às 16h, e seguirá com o atendimento de segunda a sábado, das 9h às 16h

Manaus (AM) – Para ampliar a capacidade de atendimento das pessoas maiores de 18 anos aptas a receber a quarta dose contra a Covid-19, a Prefeitura de Manaus volta a oferecer a vacina no Studio 5 Centro de Convenções, no bairro Japiim, zona-Sul.

O local, que já operou como ponto de vacinação anteriormente, vai funcionar nesta sexta-feira (1º), excepcionalmente das 10h às 16h, e seguirá com o atendimento de segunda a sábado, das 9h às 16h.

A medida, de acordo com o titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Djalma Coelho, tem o objetivo de fazer frente à alta demanda de usuários que começaram a procurar as unidades de saúde para completar o esquema vacinal contra a Covid-19.

“Neste primeiro dia de quarta dose para o público a partir dos 18 anos, aumentamos de 55 para 81 as unidades com oferta de vacina, mas mesmo assim a demanda foi superior ao esperado na maioria delas, o que nos fez optar pela abertura do Studio 5 como ponto estratégico”, informa.

Ainda segundo ele, além de oferecer de primeira à quarta dose para a população a partir dos 18 anos, o novo ponto vai atender crianças e adolescentes que precisam avançar ou completar o esquema vacinal. “Teremos os diferentes fluxos em operação, para otimizar o espaço e permitir o atendimento das famílias no mesmo local”, observa.

Ainda de acordo com Djalma, o funcionamento do Studio 5 como ponto de vacinação é por período indeterminado e a necessidade de ajustes de acordo com o aumento ou redução da demanda será avaliada semanalmente pela equipe técnica da Semsa.

Movimentação

Dados do Sistema Municipal de Vacinação (SMV) mostram que aproximadamente 550 mil pessoas estão aptas a receber a quarta dose da vacina contra a Covid-19 em Manaus. A abertura da campanha para esse público foi feita nesta quinta-feira, 30/6, quando mais de 14 mil pessoas foram às unidades de saúde para se vacinar.

“Ficamos felizes com o comparecimento do público porque a vacina é especialmente necessária nesse momento epidemiológico, com curva ascendente de novos casos”, destaca Djalma.

Além daqueles que já podem receber a quarta dose, há mais de 700 mil pessoas em atraso com a terceira dose. O intervalo entre as doses deve ser de quatro meses e vale também para os que iniciaram o esquema vacinal com o imunizante da Janssen.

Para receber a vacina, é necessário apresentar documento de identidade, CPF ou Cartão Nacional de Saúde e a carteira de vacinação. Os menores de idade devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis.

Além do Studio 5, seguem abertos nesta sexta-feira os outros 81 locais de vacinação. A lista, com endereços e horários de funcionamento pode ser conferida pelo link http://bit.ly/localvacinacovid19 e nas redes sociais da Secretaria (@semsamanaus, no Instagram e Semsa Manaus, no Facebook).

*Com informações da assessoria

