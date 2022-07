Terceira turma do curso de cuidador de idosos inicia em Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus iniciou, nesta segunda-feira (4)as aulas da terceira turma do curso para a formação de cuidadores de idosos.

Promovida pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), em parceria com a Fundação Municipal de Apoio ao Idoso Doutor Thomas (FDT), a capacitação acontece no auditório da galeria dos Remédios, na rua Miranda Leão, nº 82, Centro. Com 320 horas de duração, o “Cuidadoso” tem caráter profissionalizante.

Para as três turmas, 120 candidatos foram aprovados após processo de pré-inscrição e entrevista de seleção. A escolaridade mínima exigida para a classificação foi o ensino médio.

Uma formação para o cuidado com pessoas idosas pode custar mais de R$ 2 mil.

A diretora do Departamento de Educação e Aperfeiçoamento da Espi, Jeânia Bezerra, destaca que a realização do “Cuidadoso” atende a uma demanda da Fundação Dr. Thomas, diante do crescimento da expectativa de vida no Brasil e a consequente necessidade de qualificar mão de obra para essa área.

“Esse curso tem por finalidade desenvolver as habilidades essenciais dos participantes no trato com os idosos, que necessitam de cuidados, e a capacidade de relacionamento com eles, visando o apoio nas suas limitações, estimulando o autocuidado e a independência física desses idosos. É importantíssimo, porque é comprovado o crescimento no número de idosos no país e a demanda por cuidadores só aumenta”, explicou.

O curso

O conteúdo das aulas teóricas, que acontecerão no auditório da galeria dos Remédios, administrada pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), está dividido em dez módulos, abordando temas como cuidados odontológicos; noções básicas de enfermagem para o cuidado com o idoso; espiritualidade e finitude; aspectos nutricionais; direitos humanos e cidadania; patologias recorrentes e aspectos psicológicos do envelhecimento; e comportamento, ética e postura do cuidador de idoso.

Programação

A Espi/Semad tem, programados, cursos que serão realizados ao longo do mês de julho, entre eles, o de “Libras como instrumento de Inclusão Social, que terá início no dia 18, voltados para servidores da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) que atendem no posto do Sine Manaus do shopping Phelippe Daou, na zona Leste, e para microempreendedores que atuam naquele centro de compras.

Na mesma data, a Espi/Semad abre o curso de “Jogos e Dinâmicas”, para frequentadores do Parque Municipal do Idoso (PMI).

No dia 19, começarão as aulas da quinta turma do curso de “Cuidador Comunitário”, oferecido para moradores do bairro Lírio do Vale.

No dia seguinte, 20/7, jovens da comunidade do Julião, na Reserva de Desenvolvimento do Tupé, que integram o grupo de guias comunitários, poderão participar do primeiro módulo da capacitação “Espanhol voltado ao atendimento”, que terá 30 horas de duração.

*Com informações da Prefeitura de Manaus

