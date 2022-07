Guardas municipais de Manaus fazem treinamento com arma de choque

Manaus (AM) – A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg) realizou mais um curso teórico e prático sobre o uso de dispositivo elétrico incapacitante para a Guarda Municipal. Essa segunda turma deve formar mais 37 agentes.

Os dispositivos elétricos incapacitantes são Spark e Taser, e atuarão como mais uma ferramenta de promoção à segurança.

O secretário da Semseg, Sérgio Fontes, explica que o objetivo é capacitar toda a Guarda Municipal.

“Nós vamos formando turmas com pouco mais de 30 guardas, para que eles possam realmente absorver o conhecimento passado pelos nossos instrutores, atuando posteriormente nas unidades de maior necessidade dessa ferramenta”, disse Fontes.

João Viana / Semcom João Viana / Semcom

Os dois instrutores, que são guardas municipais capacitados pela Polícia Federal, realizaram a aula teórica, explicando sobre o uso do equipamento, a aplicabilidade, situações, além da apresentação de material audiovisual representativo do campo prático, e também a parte prática, com tiros em humanoides e também entre os profissionais no tatame.

A experiência proporcionada aos 37 guardas municipais deixou clara a importância de se entender a respeito do uso progressivo da força, iniciando com bastões de mão, spray de pimenta, e somente em caso de necessidade, havendo risco de morte ou ferimento grave, a utilização adequada do equipamento elétrico.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Guardas municipais de Manaus recebem certificados para o uso de armas letais

Aulas teóricas de uso de armamento letal para guardas municipais encerram em Manaus

Guardas Municipais de Manaus começam a treinar para o uso de armamento letal